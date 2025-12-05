Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev değişimi yaşandı. Geçtiğimiz ay Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi’nin istifasının ardından, Van İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atandı. Ondan boşalan Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine de Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Bilal Yılmaz Çandıroğlu atandı.

VAN’IN YENİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ: BİLAL YILMAZ ÇANDIROĞLU

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Van İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.

BİLAL YILMAZ ÇANDIROĞLU KİMDİR?

1996 yılında Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi’nden mezun olan Çandıroğlu, eğitim hayatının ardından Türkiye'nin birçok farklı noktasında önemli görevlerde bulundu.