Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'da bir otelde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi', Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla başladı. Zirvenin açılış törenine Bakan Tekin'in yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve davetliler katıldı.

Mesleki eğitimin Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun biçimde güncellenmesi ve iş gücü piyasasıyla uyumunun güçlendirilmesi amacıyla 1-3 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi'nde çerçeve öğretim programları değerlendirilip 21. yüzyıl becerileriyle birlikte yeşil ve dijital alanlara yönelik sektör talepleri alınacak. Alan/dal güncellemeleri ve yeni meslek alanlarının belirlenmesi, Ahilik kültürü ile meslek etiğinin programlara yansıtılması ve mesleki eğitimde kalite ile istihdamın artırılmasına yönelik görüşler dinlenecek.

3 gün boyunca sürecek olan zirve 55 farklı meslek gruplarının katılımıyla gerçekleştirilecek çalıştay oturumlarıyla devam edecek. Zirvede iş dünyasının önde gelen kuruluşlarının temsilcileri, ilgili bakanlık ve kurumların yöneticileri, oda ve birliklerin temsilcileri, organize sanayi bölgeleri yönetimleri ile mesleki eğitim alanında katkı sunan çok sayıda paydaş yer alacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, program öncesi meslek lisesi öğrencilerinin hazırladığı dijital sergi alanını gezdi.

'MESLEK 5.0 ZİHNİYET DÖNÜŞÜMÜNÜ İFADE ETMEKTEDİR'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Bugün ülkemiz adına önemli bir eşiği temsil eden bir yaklaşımı sizlerle paylaşmak için bir aradayız. Tam bu noktada Meslek 5.0'ın birkaç teknolojik düzenleme ya da dijital modülle sınırlı bir model olmadığının altını çizmek isterim. Bu model aynı zamanda sanayinin dönüşümünü, iş gücü talebini, üretim süreçlerindeki otomasyon seviyesini, yapay zekâ tabanlı karar mekanizmalarını ve insan becerilerinin insan merkezli yeni konumunu birlikte okuyan bütüncül bir çerçeve olarak planlanmıştır.

Artık mesele, gençlere bir meslek öğretmekten çok daha geniş bir anlam ifade ediyor. Maksadımız, öğrencilerimizin makinayla birlikte çalışabilen, veriyi okuyabilen, süreçleri analiz edebilen ve teknoloji karşısında ezilmeyen bir mesleki kimlik gelişimini sağlamaktır. Bu doğrultuda üretimin yeni dilini bilen, dijital akışları kavrayan, problem çözme refleksi güçlü bir öğrenci profilini merkeze alıyoruz. Meslek 5.0, tam da bu nedenle bir zihniyet dönüşümünü ifade etmektedir. Öğrenciyi pasif bir uygulayıcı olmaktan çıkartıp üretim süreçlerinin aktif bir parçası, hatta gerektiğinde yönlendiricisi haline getiren yeni bir anlayışı esas alıyor.

Bu bakış açısı, Türkiye'nin küresel rekabet gücünü doğrudan etkileyen bir nitelik artışının da kapısını aralar. Ülkemizin üretim kapasitesini ve teknolojik atılımını büyüten stratejik bir dönümü, dönüşümü ifade etmektedir. Mesleki ve teknik eğitim programlarının bu gelişmelere uyum sağlayacak biçimde yeniden yapılandırılmasının, sektörler arası rekabet gücünün korunmasındaki önemini de çok iyi görüyoruz" dedi.

'TÜRKİYE YÜZYILI'NIN EKONOMİK HEDEFLERİYLE UYUMLU MESLEKİ EĞİTİM ALTYAPISI OLUŞTURMUŞ OLACAĞIZ'

Bakan Tekin, “Burada gerçekleştireceğimiz istişarelerde sektör temsilcilerinden, öğretmen arkadaşlardan, akademisyenlerden alınacak geri bildirimler, yeşil ve dijital dönüşüm doğrultusundaki mesleki eğitim programlarına eklenecek içeriklerin belirlenmesinde bizim için bir veri olacaktır. Böylece Türkiye Yüzyılı'nın ekonomik hedefleriyle uyumlu, güncel ve uygulanabilir mesleki eğitim altyapısı oluşturmuş olacağız.

2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla toplam 3 bin 954 okulumuz, bu okullarda okuyan 1 milyon 536 bin 242 öğrencimiz var. Bu öğrencilerimiz dışında 408 meslek eğitim merkezimizde 420 bin öğrencimiz var. Totalde baktığımızda, mesleki ve teknik eğitimdeki zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerimizin toplam ortaöğretim öğrencilerine oranı yaklaşık yüzde 40" ifadelerini kullandı.

'MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM VEREN OKULLARA ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 43'Ü KAYIT YAPTIRDI'

Bakan Tekin, “28 Şubat diye bildiğimiz süreç, Türkiye'de malum, mesleki ve teknik eğitime çok ciddi darbe vuran süreçlerden bir tanesi. 2002'den itibaren uygulanan hem yasakların kaldırılması hem de mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi yönündeki politikalarla toplam öğrenci sayımız her geçen gün artmakta. Bu yıl, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ortaöğretime, liselere kayıt yaptıran öğrencilerin yaklaşık yüzde 43'ü her geçen yıl oran artarak devam ediyor, bu yıl yüzde 43'ü mesleki ve teknik eğitim veren okullarımıza kayıt yaptırdı.

Şunun da altını çizmek istiyorum: Bu okullarımızdan, mesleki ve teknik eğitim veren okullarımızdan LGS sınavlarında yüzde 5'lik dilime giren öğrenci ve okullarımız da çok sayıda mevcut. Burada söylenenlerin büyük çoğunluğu zaten okullarımızda, bilhassa 2014'ten sonra hayata geçirdik. Mesela, saha tecrübesi olan kişilerin okullarımızda eğitim vermesi. Mesela, müfredatlarımızın okullarımızdaki programlarımızın, müfredatlarımızın sektörle birlikte belirlenmesi. Mesela, asgari ücretin yüzde 30'u ve yüzde 50'si kadar çocuklarımıza, gençlerimize harçlık verilmesi gibi öneriler, politikalar hayata geçirildi. Bir başka adım daha attık.

Çocuklarımızı ortaokuldan itibaren mesleki ve teknik eğitime yönlendirebilecek şekilde, çocuklarımızın meslekle daha erken yaşlarda tanışıp beceri kazanmalarını sağlamak amacıyla Beceri Geliştirme Programları hayata geçirdik. Şu anda 19 ilde 272 okulumuzda bu program sağlıklı bir şekilde yürüyor. Dijital ve yeşil dönüşüm doğrultusunda yaptığımız bu çalışmalara ilave olarak öğretmen eğitimlerini, alan-dal müfredat içeriklerini, eğitim araçlarını, dijital içerikleri sektörle birlikte yeniden revize ediyoruz" dedi.