Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK 3. Tur eleme maçında deplasmanda Fatsa Belediyespor’u penaltı atışlarıyla mağlup edip 4. tura yükselmişti. Temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü, kupaya 4. tfurdan dahil olan Süper lig ekibi Trabzonspor A.Ş. ile eşleşmişti.

Karşılaşmayı tribünlerde takip edemeyecek olan sporseverler, mücadelenin hangi kanaldan canlı yayınlanacağını merak ediyor.

KARŞILAŞMA CANLI YAYINLANACAK

Trabzonspor A.Ş - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü karşılaşması 3 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Papara Park'taki mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Trabzonspor A.Ş. ile İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü arasındaki karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı olarak sporseverlere ulaştırılacak.