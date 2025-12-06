Gazze Şeridi'nde git-gelli ateşkes...

Bölgede 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde son 48 saatte İsrail ordusunun saldırıları sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Enkaz alanlarında ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

ATEŞKESTEN BU YANA 367 KİŞİ ÖLDÜ

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 367'ye, yaralı sayısı 953'e yükseldi.

Ayrıca kayıp-ihbar dosyasındaki incelemelerin ardından 223 kişinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği tespit edildi.

TOPLAM CAN KAYBI 70 BİN 354 OLDU

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 70 bin 354'e, yaralı sayısı 171 bin 30'a yükseldi.