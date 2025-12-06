Gazze Şeridi'nde git-gelli ateşkes...
Bölgede 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde son 48 saatte İsrail ordusunun saldırıları sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Enkaz alanlarında ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
ATEŞKESTEN BU YANA 367 KİŞİ ÖLDÜ
Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 367'ye, yaralı sayısı 953'e yükseldi.
Ayrıca kayıp-ihbar dosyasındaki incelemelerin ardından 223 kişinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği tespit edildi.
TOPLAM CAN KAYBI 70 BİN 354 OLDU
İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 70 bin 354'e, yaralı sayısı 171 bin 30'a yükseldi.