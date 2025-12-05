AA muhabirinin görgü tanıklarından aktardığı bilgiye göre, İsrail topçu birlikleri, sabahın erken saatlerinden bu yana Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi ile Han Yunus’un doğu bölgelerini aralıklı olarak birkaç saat boyunca vurdu.

Tanıklar, İsrail hücumbotlarının Han Yunus sahili açıklarında denize çok sayıda mermi attığını, İsrail helikopterlerinin de kentin doğusuna yoğun şekilde ateş açtığını belirtti.

BM: Batı Şeria'da yerleşimci saldırılarında yaralanan Filistinlilerin sayısı geçen yıla oranla 2 katına çıktı

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) 27 Kasım'da yayımladığı raporda, 2025 yılında Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskın ve saldırılarında yaralanan Filistinlilerin sayısının 733 olduğu aktarıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında geçen yıl 362 Filistinli yaralanırken bu yıl yerleşimci şiddetinde yaralananların sayısı iki katına çıktı.

Yerleşimci şiddeti nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'da yaralanan Filistinlilerin sayısında son beş yılda yaklaşık yüzde 340'lık bir artış gözlemlendi.

Batı Şeria'da Filistin köyleri ve arazilerine yerleşimcilerin baskın ve saldırılarında 2021'de 168, 2022'de 289, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 2023 yılında 373 ve geçen yıl 362 Filistinli yaralandı.

Batı Şeria'da bu yıl 1600'ün üzerinde yerleşimci saldırısı kayıtlara geçti

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sene başından bu yana başta Ramallah, Nablus ve El-Halil kentleri olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'da 270'ten fazla topluluğu etkileyen bin 600'ün üzerinde saldırı gerçekleştirdi.

OCHA'nın raporunda, can ve mal kaybına yol açan söz konusu baskınlarda fiziksel, taşlı saldırı, göz yaşartıcı gaz solunması nedeniyle 1057 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

733 Filistinlinin doğrudan yerleşimciler tarafından hedef alındığı, 324'ünün ise söz konusu saldırılarda İsrail ordusunca yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da 17 yıllık ekonomik kalkınmayı yok etti

İsrail ordusunun sistematik baskın ve saldırılarının Filistin'de yarattığı ekonomik yıkıma da değinen raporda, 2024’te işgal altındaki Filistin topraklarında 1972'den bu yana en büyük ekonomik gerilemenin görüldüğü belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Kuruluşu'nun (UNCTAD) verilerine yer veren rapora göre, İsrail ordusunun son iki yılda düzenlediği baskın ve saldırıların ve altyapıya verdiği büyük zarar, işgal altındaki Filistin topraklarında onlarca yıllık sosyoekonomik ilerleme ve kalkınma kazanımlarını tersine çevirdi.

Geçen yıl Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yüzde 17, kişi başına GSYH ise yüzde 18,8 oranında küçülerek 17 yıla tekabül eden ekonomik kalkınmayı yok etti.

2024 sonunda toplam GSYH 2014 seviyelerine, kişi başına GSYH ise 2008 seviyelerine geriledi ve işsizlik oranı yüzde 35'e yükseldi.

UNCTAD’a göre, işgal altındaki Filistin topraklarında yasadışı yerleşimlerin genişlemesi ve Filistinlilere yönelik kısıtlamalar Batı Şeria'yı parçalamaya, ekonomiyi, ticareti ve yatırımları aksatmaya ve araziye, kaynaklara ve pazarlara erişimi kısıtlamaya devam ediyor.

Söz konusu kısıtlamaların 3,3 milyondan fazla insanın hayatını doğrudan etkilediği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.