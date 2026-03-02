İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Lübnan’ın başkenti Beyrut’a gerçekleştirilen saldırılarda Hizbullah’ın üst düzey isimlerinin hedef alındığı iddia edildi.

İSRAİL’İN SALDIRILARININ ARDINDAN LÜBNAN’DA GÖÇ BAŞLADI

İsrail ordusunun Lübnan genelinde hava saldırısı başlattığını duyurmasının ardından ülkenin güneyi ve Bekaa Vadisi’ndeki binlerce kişi ülkenin kuzeyine doğru göç etmeye başladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 'İsrail jetlerinin Hizbullah'ın füze saldırısına karşılık olarak Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenlediği' kaydedildi. Hizbullah'ın İran yönetimi adına hareket ettiği öne sürülen açıklamada, füze saldırısına güçlü karşılık verileceği aktarıldı.

LÜBNAN SAĞLIK BAKANLIĞI: 31 ÖLÜ, 149 YARALI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Beyrut ve güney bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 31 kişinin yaşamını yitirdiğini, 149 kişinin de yaralandığını açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında Beyrut'taki Dahiye bölgesinde 20, güneyde ise 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada Dahiye'de 91, güneyde ise 58 kişinin yaralandığı belirtildi.