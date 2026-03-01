İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları devam ediyor. Başkent Tahran'daki İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na (IRIB) hava saldırısı düzenlendi. IRIB binasının bazı bölümlerinin hedef alındığı saldırı, canlı yayında açıklama yapan sunucu tarafından duyurulurken, çok sayıda kanalda yayın akışı kesildi.

IRIB sunucusu, canlı yayında, "Kısa süre önce Radyo ve Televizyon Kurumu'nun bazı bölümleri ABD ve siyonist düşman tarafından hedef alındı. Şu anda yayınlarımız normal şekilde devam ediyor, teknik ekiplerimiz muhtemel hasarları inceliyor" ifadelerini kullandı.

İran basını, açıklamanın ardından IRIB'e ait çok sayıda kanalın yayınının kesildiğini duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde televizyon ekranlarında "Sinyal yok" uyarısının yer aldığı, birçok kanalda yayın akışının durduğu görüldü.