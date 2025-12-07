Vanlı iş insanı Zahir Kandaşoğlu’nun sahibi olduğu Van TV, Türksat uydusu üzerinden HD yayın hayatına resmen başladı.

Van merkezli yayıncılık alanına yeni bir soluk getiren Van TV, Türksat uydusu aracılığıyla yüksek çözünürlükte izleyicilerle buluştu. Kanalın sahibi Zahir Kandaşoğlu, yeni yayın dönemiyle birlikte uydu frekans ve kurulum bilgilerini de kamuoyuyla paylaştı.

Van TV Türksat Frekans Bilgileri

Van TV’nin Türkiye genelinde sorunsuz şekilde izlenebilmesi için gerekli teknik detaylar şöyle açıklandı:

Yayın Tipi: HD

Frekans: 11837

Sembol Oranı (SR): 30000

Polarizasyon: V (Dikey)

Bu ayarlarla Van TV, Türksat uydusu üzerinden ülkenin dört bir yanında izlenebilecek.

Bölgesel Yayıncılığa Güçlü Adım

Yayın hayatına HD kalitede başlayan Van TV’nin; haber, kültür, yerel gündem ve sosyal içeriklerle Van’ın sesi olmayı hedeflediği belirtildi. Kandaşoğlu, kanalın teknik altyapısının güçlü olduğunu vurgulayarak, izleyicilere kesintisiz ve kaliteli yayın sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Van TV’nin yayına başlaması, Van medyası açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilirken, kanalın kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşması bekleniyor.