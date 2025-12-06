Van’ın Çaldıran ilçesinde yetişen genç hukukçu Nilüfer Saltıkalp, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) kararıyla Ankara’ya hakim olarak atandı. Başarılı hukukçu, mesleki sürecini başarıyla tamamlayarak yargı teşkilatında görev almaya hak kazandı.

Çaldıranlı iş insanı Coşkun Saltıkalp’in kızı olan Nilüfer Saltıkalp, hukuk eğitimini üstün başarıyla bitirdi. Mesleki yeterlilik sınav ve değerlendirme süreçlerini de başarıyla geçerek Türkiye'nin önemli yargı merkezlerinden biri olan Ankara’da görev yapmaya başlayacak.

Yeni görev yeriyle birlikte adaletin sağlanmasına katkıda bulunacak olan Saltıkalp, Vanlı gençlerin hukuk alanındaki yükselişine de örnek teşkil ediyor.