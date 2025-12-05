Milli Eğitim Bakanlığı ile Van Valiliği koordinasyonunda Shopsa Akademi tarafından Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda “Dijital Pazarlama ve E-Ticaret Farkındalığı Konferansı” düzenlendi.

Van’da düzenlenen Dijital Pazarlama ve E-Ticaret Farkındalığı Konferansı’nda konuşan Shopsa’nın kurucusu Demet Sabancı Çetindoğan, Van Vali Yardımcısı Tuğba Polat ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selma Biçek, kadınların ekonomik güçlenmesinin şehir ve ülke için önemine vurgu yaptı.

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN: YENİDEN VAN’DA OLMAYI İSTERİM

Programda ilk olarak konuşan Demet Sabancı Çetindoğan, Shopsa’nın pandemi döneminde kadın üreticileri dijital ortama taşımak amacıyla başlatılan bir sosyal proje olduğunu, zamanla hem online hem offline satış kanallarına genişlediğini söyledi.

Sabancı Çetindoğan, “İlk kez Van’a geliyorum ve burada olmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Van’ı tarihinden ve doğasından dolayı hep merak ediyordum; ilk kez bugün Shopsa için burada olmak nasip oldu. İnşallah bu ilk gelişim son olmaz, gastronomi ya da başka etkinliklerle de yeniden burada olmayı isterim. Shopsa, pandemi döneminde ortaya çıkan bir sosyal projeydi. Online alışverişin yaygınlaştığı o süreçte dedik ki: “Neden Türkiye'nin dört bir yanındaki kadın üreticiler de ürünlerini kendi kendilerine dijital ortamda sunamasın?” Böylece projeyi başlattık. Zamanla yalnızca online değil, offline satış kanallarına da yayılan, kurumsal satışlara ve özel günlere uzanan geniş bir yapıya dönüştü.” dedi.

“ÇIKIŞ NOKTAMIZ ŞU: EKONOMİK ÖZGÜRLÜĞÜ OLAN GÜÇLÜ KADIN”

Eğitim programlarının projede önemli bir yer tuttuğunu, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle verilen sertifikaların kadın üreticiler için motivasyon oluşturduğunu belirten Demet Sabancı Çetindoğan, şu sözleri kaydetti:

“Projemizin en kıymetli ayaklarından biri de eğitim. Bu noktada emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İki günlük programlarımız var; dün önemli bir bölümü tamamladık, bugün de tüm gün eğitim devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığımızla yaptığımız sertifika programı da motivasyon anlamında çok değerli. Biz kadınlar hem çok yönlü hem de duygusalız. Bu nedenle şehirlerde veya İstanbul’da kadın üreticilerimizi yerinde ziyaret etmeye gayret ediyorum. Bu karşılıklı olarak hepimize moral veriyor. Çıkış noktamız şu: Ekonomik özgürlüğü olan güçlü kadın, güçlü toplum ve güçlü ekonomi demektir. Biraz önce öğrendim ki Van nüfusunun yüzde 51’i kadın. Bu çok kıymetli bir oran. İnşallah ekonomik anlamda da çok daha güçlü yerlere geleceğiz.”

VAN VALİ YARDIMCISI TUĞBA POLAT: HER ŞEYİN TEMELİNDE KADIN OLDUĞUNU BİLİYORUZ

Van’a dört ay önce atandığını belirten Van Vali Yardımcısı Tuğba Polat, programın kendisi için hem şehri hem de kadın örgütlerini daha yakından tanıma fırsatı sunduğunu söyledi.

Polat, “Van’a yaklaşık dört ay önce atandım; benim için de hem şehri hem de sizleri yakından tanıma fırsatı oluyor. Kadın kooperatifleri ve kadın dernekleriyle bir arada olmak bizim için değerli. Demet Hanım’ı Van’da ağırlamak, İstanbul ve Ankara dışındaki bu farklı atmosferi birlikte deneyimlemek bizler için önemli. Her şeyin temelinde kadın olduğunu biliyoruz, bu yolculukta Shopsa ile birlikte yeni bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum.” diye konuştu.

“BU PROJEYLE GÜZEL SONUÇLAR ELDE EDECEĞİMİZE İNANIYORUM”

Dünyanın hızla değiştiğini ve bu değişime uyum sağlayanların yeni fırsatlar yakalayacağını aktaran Vali Yardımcısı Polat, “Programın Van’da düzenlenmiş olmasından gurur duyuyoruz. Dünya hızla değişiyor, biz de kendimizi yenilediğimiz sürece yeni fırsatlar ortaya çıkıyor. Pandemi de bu değişimin önemli bir evresiydi. Kadınlarımızın ürettikleri ürünleri doğru platformlarda satışa sunmak, en hassas noktalardan biri. Bu projeyle güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

SELMA BİÇEK: VANLI KADINLARIN EMEĞİNİN SINIRLARI AŞACAĞI YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLACAK

Etkinliğin kadın üreticilerin emeğini Türkiye’ye ve dünyaya taşıyacak yeni bir sürecin başlangıcı olduğunu söyleyen Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve İŞKUR Van İl Müdürü Selma Biçek ise, “Bugün burada sadece bir toplantı için değil, Vanlı kadınların emeğinin sınırları aşacağı yeni bir hikayenin başlangıcı için bir aradayız. Daha önce Büyükşehir Belediyesi’nde Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanı olarak görev yaptım. O dönemde mahalle mahalle dolaşarak kadınlarımızın hem yüklerini hem de gözlerindeki ışığı yakından gördüm.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kadın istihdamını artırmanın kurumlarının önceliği olduğunu belirten Biçek, üretimin tek başına yeterli olmadığını, pazarlama ve dijitalleşmenin kritik hale geldiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından kadın üreticilerin açtığı stantlar gezilerek bilgi alındı.