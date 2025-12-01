Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Zernek Barajı'nda Rojhat Durgun (21), Cihat Durna (22) ve Furkan Özdemir'in (20) bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak Zernek Barajı'na uçtu. Olayın ihbar edilmesinin ardından bölgeye ambulans, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Su altı arama kurtarma ekiplerinin zorlu çalışması neticesinde üç gencin de cansız bedenine ulaşıldı. Barajdan çıkarılan cenazeler, otopsi için Van Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından hayatını kaybeden gençlerden Cihat Durna’nın naaşı, karayolu ile Yüksekova’ya getirildi.

İlçe halkını yasa boğan Durna, İpekyolu üzerindeki İnanlı Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Durna ailesi, taziyeleri ilçenin Aksu Mahallesi Camii'nde kabul edecek.