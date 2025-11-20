Van YYÜ kampüsü içerisinde gerçekleştirilen etkinliğe akademisyenler, öğrenciler ve üniversite personeli de katılarak şehitler için dua etti. Vatandaşlara lokma ikram eden gönüllü öğrenciler, ülkeyi derin üzüntüye boğan kazada hayatını kaybeden askerlerin hatırasını yaşatmak amacıyla böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

Öğrenciler, "Bu acı hepimizin acısı. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine sabır diliyoruz" diyerek birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Program boyunca duygulu anlar yaşanırken, öğrenciler şehitlerin isimlerini tek tek anarak onların hatıralarının gönüllerde yaşatılacağını ifade etti.