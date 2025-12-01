Rojhat Durgun (21), Cihat Durna (22) ve Furkan Özdemir'in (20) içinde bulunduğu otomobil, belirlenemeyen bir nedenle dün kontrolden çıkarak Zernek Barajı sularına uçmuştu.

Olayın ihbar edilmesinin ardından bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri derhal sevk edilmiş, yürütülen çalışmalar sonucunda 3 gencin de cansız bedenine ulaşılmıştı.

Otopsi işlemlerinin ardından Cihat Durna'nın cenazesi dün akşam, Furkan Özdemir'in cenazesi de bugün sabah saatlerinde Yüksekova ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Rojhat Durgun'un ise Hakkari'nin Kıran Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.