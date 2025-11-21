Çatak İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, ilçede öğrenci taşımacılığı hizmetinde görev yapan servis şoförleri ve rehber personellere yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlendi. Eğitim programı, öğrenci taşımacılığı sürecinde görev alan personelin bilinç ve farkındalık düzeyini artırmak, servis hizmetlerinin daha güvenli şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında; iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin temel ilkeler, servis taşımacılığında karşılaşılabilecek riskler, alınması gereken önleyici tedbirler ve acil durumlarda uygulanması gereken doğru müdahale yöntemleri ele alındı.

Program, ilçemizin İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Erkan Manto tarafından verildi. Katılımcılara görev süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar uygulamalı örneklerle aktarılarak, güvenli taşımacılık hizmetinin önemi vurgulandı.