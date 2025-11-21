Bakan Işıkhan, İzmir programı kapsamında ’Dönüşen Çalışma Hayatında İşçi-İşveren Buluşmaları’na katıldı. Toplantıya İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, oda ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Etkinlikte konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Aralık ayında toplanacağını açıkladı. Komisyon sürecinde sosyal diyalog çerçevesinde işçi ve iş verenlerin ortak akılla uzlaşması öncelik olacağını söyleyen Bakan Işıkhan, tüm çalışma hayatı reformlarının odağında insan ve emeğin bulunduğunu vurguladı.

Yeşil ve dijital dönüşümün çalışma hayatına etkisi

Bakan Işıkhan, İzmir’in ’Yeşil ve Dijital Dönüşüm Sürecinde, İşçilerin Beceri Uyumlarının Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında, ülke genelinde yürütülen buluşmaların 10’uncu durağı olduğunu belirtti. Işıkhan, bu toplantıların Türkiye’nin yeşil ve dijital dönüşüm sürecinde farkındalığı artıran, sosyal diyaloğu güçlendiren önemli bir mekanizma olduğunu ifade etti. İzmir’in hızlı gelişen ve dinamik bir üretim merkezi olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, yeşil ve dijital dönüşümün işgücü piyasalarına etkilerini, sunduğu fırsatları ve beraberinde getirdiği riskleri kapsamlı biçimde değerlendirmek istediklerini söyleyerek, "Dönüşüm sürecine uyum sağlamak artık bir tercih değil; ekonomik rekabet gücümüzü korumanın önemli bir zorunluluğudur" dedi. Işıkhan, 12. Kalkınma Planı ve 2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi kapsamında beceri uyumu, adil geçiş politikaları ve sürdürülebilir istihdamın öncelikli hedefler arasında olduğunu aktardı.

Beceri uyumu ve istihdam politikaları

Bakan Işıkhan, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun yeşil dönüşümle ilgili yeni mesleklerde ulusal standartlar hazırladığını, İŞKUR’un mesleki eğitimler ve beceri kazandırma programlarıyla çalışanları geleceğin işlerine hazırladığını, Çalışma Genel Müdürlüğü’nün ise dönüşümün istihdam üzerindeki etkilerini bilimsel analizlerle ortaya koyduğunu ifade etti. Çalışma Hayatında Dönüşüm Daire Başkanlığı’nın, beceri uyumu, mesleki eğitimin geliştirilmesi, istihdamda kapsayıcılığın artırılması ve sosyal korumanın güçlendirilmesi gibi alanlarda politika geliştirdiğini belirtti.

Aday havuz sistemi iş verenlere zaman ve maliyet avantajı sağlıyor

Bakan Işıkhan, İŞKUR’un aday havuz sistemine değinerek, "Bugüne kadar 35 binden fazla işveren sistemimizi kullandı, yaklaşık 2 milyon çalışan araması gerçekleştirildi ve 100 binden fazla vatandaşımız bu sistem üzerinden işe yerleştirildi" dedi. Bakan Işıkhan, sistem sayesinde iş verenlerin, ilan vermeden yaklaşık 3 milyon aktif iş arayan kişiyi tarayabildiğini, adayların niteliklerini inceleyip teklif gönderebildiklerini vurguladı.

Asgari ücret açıklaması

Işıkhan, çalışma hayatında yapılan tüm reformların odağında insan ve emeğin olduğunu belirterek, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayının başında toplanacak. Temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de iş verenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Becerisi olanın mesleği yok olmayacak"

İzmir Valisi Süleyman Elban, pandemiyle birlikte çalışma hayatında radikal bir dönüşümün yaşandığını vurgulayarak, "İş yeri kavramı ciddi manada sorgulanır oldu. Dünyanın birçok ülkesinde özellikle Avrupa ülkelerinde kamu kurumları bile haftanın belli günlerinde artık uzaktan ve evden çalışma sistemini pandemiden sonra kabul etti. Artık hızlı teknolojideki ve dijitalleşmedeki gelişmelerle birlikte bazı meslekler dönüşmek hatta yok olmak durumuyla karşı karşıya kaldı. Bu çok endişe verici değildir. Eğer bir mesleğiniz, beceriniz varsa endişe edecek bir şey yok. Ama sıradan bir iş yapıyorsanız yerinizi makine ya da yapay zeka alacak. Ama bir yeteneğe, beceriye dayalı bir şey yapıyorsanız, 20-30 yıl daha idare edecek. Ama her halükarda yaptığınız işin de dönüşeceğini hesaba katmak durumdayız" dedi. Vali Elban, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu durum karşısında çalışma hayatını düzenlemek, yeni ortama hazırlıklı olmak ve yeni şartlara uygun olarak insanımızı yetiştirmek zorundayız. Son 2 yıldan beri bütün gençlerimiz bir meslek, beceri kazansın diye uğraşıyoruz. 2023’te yüzde 30’larda olan meslek lisesi öğrencisi oranı ilde bugün yüzde 65 oldu. Çünkü bir mesleği, becerisi olanın mesleği yok olmayacak."

"Mesleki eğitim ve ara eleman sorununa OSB’lerde çözüm"

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da, "Teknoloji, küresel rekabet ekonomik girişimlerle şekillenen yeni çalışma yöntemleri bizden daha fazla esneklik, uyum ve iş birliği talep ediyor. İş verenlerin üretkenliğini artırmak çalışanların da haklarını ve güvenliğini korumak geçmişten daha kritik hal aldı. Bu noktada hükümetimizin attığı adımlar büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çalışma hayatımızda hak ve adalet dengesini koruyan sosyal güvenliği güçlendiren ve istihdamı arttıran politikalar hayata geçirdi" dedi. Çankırı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesleki yeterlilik, meslek okulları açlık anlamında da OSB’lerimizin içerisinde gerçekten çok büyük okullarımız var. Bugün Türkiye’nin en önemli problemlerinden birisi olan ara eleman problemini OSB’lerin içerisine açmış olduğumuz meslek okullarıyla ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha tüm Türkiye’ye gösterdik."