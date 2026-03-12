İl Müftülüğü tarafından belirlenen asırlık camide bir araya gelen vatandaşlar, dış dünyayla irtibatlarını keserek günlerini tamamen ibadete ayırıyor. Mimar Sinan’ın bölgedeki tek eseri olma özelliğini taşıyan Hüsrev Paşa Camii ve Külliyesi, bu yıl da itikaf ibadeti için tercih edilen başlıca merkezlerden biri oldu.

Peygamber Efendimizin her Ramazan ayının son 10 gününde gerçekleştirdiği bu sünneti ihya eden vatandaşlar, cami içerisinde Kur’an-ı Kerim okuyup, namaz kılarak ve dua ederek manevi bir atmosferde vakit geçiriyor. Camiye kapanan vatandaşlar, Kadir Gecesi’ni de bu manevi ortamda aramayı amaçlıyor.

İtikafa girenler, cami içerisindeki bu izolasyonun ruhsal bir arınma sağladığını belirterek, imkanı olan her Müslümanın bu deneyimi yaşaması gerektiğini ifade ediyor.

İHA muhabirine konuşan Cami İmam Hatibi Ahmet Hüsrev Koyuncu, unutulmaya yüz tutmuş bir sünnetin tarihi bir mekanda tekrar ihya edildiğini belirtti.

Cami İmam Hatibi Koyuncu, "Kur’an ve sünnete dayalı bir ibadet olan itikafı, Peygamber Efendimiz vefat edinceye kadar Ramazan ayının son 10 gününde bizzat uygulardı. İtikaf; kişinin dünya meşgalelerinden kendini koparıp, Cenab-ı Hakk’a ibadet etmek ve O’nunla hemhal olmak üzere sessizlik içerisinde camiye çekilmesidir. Bu süreçte mümin, kendi nefsini terbiye ederek sürekli Allah’ı tefekkür eder, O’na yönelir, hatalarını dile getirip af diler. Kur’an-ı Kerim okuyarak ve her türlü dileğini Rabbine arz ederek vaktini ibadetle geçirir.

Peygamber Efendimizin vefatına kadar Ramazan’ın son 10 gününde camide itikafa girme uygulaması, bir sünnet olarak günümüze kadar ulaşmıştır. Camimizde de her sene olduğu gibi bu yıl da itikafa giren Müslüman kardeşlerimiz bulunmaktadır. İtikaf dönemi kış aylarına denk geldiği için katılımcı sayısı, yaz aylarına oranla biraz daha düşüktür. Eskiden yaz aylarında burada yaklaşık 100 kişi bir araya gelirdi" dedi.

"İtikaf, unutulmaya yüz tutmuş bir sünnet"

İlk kez itikafa girdiğini dile getiren Hakan Özister isimli vatandaş ise "Açıkçası bugüne kadar hiç itikafa girmemiştim ancak her zaman niyetim vardı. İtikaf, unutulmaya yüz tutmuş bir sünnet. Ben inşaat sektöründe çalışıyorum; kış mevsiminde bu bölgelerde inşaat işleri duruyor. Ben de bunu fırsat bilerek, Mimar Sinan’ın eseri olan Hüsrev Paşa Camii’ne geldim ve burada istifade etmeye çalışıyorum. Burada arkadaşlarla beraber ilk sahurumuzu yaptık, hatimli teravih namazlarımızı kıldık. Çeşitli sünnetleri yerine getirerek Kur’an-ı Kerim ve kitap okumaya gayret ediyoruz" diye konuştu.