APP plaka değiştirmek isteyen Vanlılar, Van Şoförler ve Otomobilciler Odası önünde ve noterlerde yoğunluk oluştururken, plaka basım işlemleri için uzun süre beklemek durumunda kalıyor.

Standartlara aykırı APP plaka kullananlara yönelik ağır yaptırımların gündeme gelmesi üzerine birçok sürücü, ceza almamak için plakalarını değiştirmek amacıyla noterlere ve Van Şoförler ve Otomobilciler Odası’na başvuruyor. Yeni plaka basımı için işlem uygulayan vatandaşlar ise gün boyu sıra beklemek zorunda kalıyor.

Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul ve vatandaşlar, yaşanan durum için Wanhaber’e konuştu.

BAŞKAN TUĞRUL: “SORUN YAŞANMAMASI İÇİN APP PLAKALAR DEĞİŞTİRİLMELİ”

Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul, resmi olarak Şoförler Odası’ndan alınan plakalarda herhangi bir sorun olmadığını belirterek, standart dışı plakaların genellikle reklamcılardan ya da internet üzerinden sipariş verilerek yaptırıldığını söyledi.

Tuğrul, “Plakaların nereden alındığı aslında belli. Yazı stilinden dahi anlaşılabiliyor. Şoförler Odası’ndan resmi olarak basılan plakalarda bir sorun yok. Ancak reklamcılarda veya internet üzerinden yaptırılan APP plakalar standart dışı olduğu için sorun oluşturuyor. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için bu süreçte plakalarını değiştirmeleri gerekiyor.” dedi.

BASIM ATÖLYESİ PERSONELİ SÜTÇÜ: “YOĞUNLUK YAŞANIYOR”

Van Şoförler Odası Plaka Basım Atölyesi personeli Fuat Sütçü de, “Şu an itibarıyla plakalar için süre 1 Nisan tarihine kadar uzatılmış durumda. Yoğunluk çok olduğu için muhtemelen yeniden uzatılma durumu olabilir. Vatandaşlarımız muhtemelen APP plaka ve sahte plaka durumunu yanlış anladı. Sahte plaka, ruhsat ile plakanın uyuşmaması durumudur. APP plaka ise internetten veya reklamcılardan yaptırılan, istenilen kalın puntolu ve harflerin iç içe olduğu plakalardır. Şu an gündemde olan konu da bu. Bu sahte plakalara 140 bin TL ceza veriliyor” diye konuştu.

“GÜNLÜK 600 CİVARI PLAKA BASIMI YAPIYORUZ”

Plakasını sorgulatmadan gelip değişiklik yapanların olduğunu da söyleyen Sütçü, “Çoğu vatandaşımız, plakalarını kontrol etmeden cezadan korktukları için gelip plakalarını değiştiriyor. Şoförler Cemiyetinden alınan, sahte olmayan plakaları bile değiştirenler var. Vatandaş ceza miktarını duyunca akın etmeye başladı.

Daha önce günlük plaka basımımız 40 ila 50 civarındayken, şu an 400 hatta 600’e kadar çıktığı oluyor. Sabah 08.00 gibi başlıyoruz ve sahura kadar çalışıyoruz. Önceden 2 kişi çalışıyorduk, bu süreçte personel sayısını 6’ya çıkardık. Buna rağmen yetiştirmekte zorlanıyoruz. Vatandaşlarımız acele etmesin. Çünkü notere gidip plaka için işlem yaptıklarından dolayı plakasız trafiğe çıkmak zorunda kalabiliyorlar.” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ AYAZ: “TEK DERDİMİZ BİR AN ÖNCE PLAKA İŞLEMİMİZİ HALLEDİP GİTMEK”

Dündar Ayaz isimli vatandaş ise, “Bu duruma tepkiliyiz. Plaka basım yeri 1 saat bile olsa daha erken açılabilir. Burası sabah 09.00’da açılıyor. Vatandaşlar burada perişan olmuş durumda. İftara az kaldı ve uzun kuyruklar var. Sabah 06.30’dan beri sıra bekliyorum, şu an saat 12.30. Akşama kadar buradan anca çıkarım. Şu anda bile yüzlerce insan sırada. İlk etapta notere 421 TL, ardından Şoförler Cemiyetine plaka için 850 TL veriyoruz. Gelenlerin çoğu ilçelerden. Bu kişilerin sırası yetişmeyecek. Bu vatandaşlar iftara nereye gidecek? Plakalarımız takılı değil. İşlemleri tamamlayamazsak ceza yiyebiliriz. Vatandaşlar zor durumda, biraz kolaylık sağlayabilirler. Tek derdimiz bir an önce plaka işlemimizi halledip gitmek” şeklinde konuştu.

Şükrü Tuncer isimli vatandaş da, “APP olan veya olmayan herkes gelip değiştiriyor. Vatandaşlar çok tedirgin. Bazı vatandaşlara plakada sorun yok denilmesine rağmen, korktukları için gelip değiştiriyorlar. Biz de öyleyiz” diye kaydetti.

“ARAÇ FİYATINA CEZA VAR”

İsmini belirtmek istemeyen bir vatandaş ise, “Bunu doğru bulmuyorum. Saatlerdir buradayım. Vatandaşlar 140 bin TL cezadan korkuyor. 1997 model “Toyota GLİ” bir aracım var. Araç fiyatına ceza mı olur? Bu doğru bir uygulama değil” diyerek tepki gösterdi.

DENETİMLER 1 NİSAN’A KADAR ERTELENDİ

İçişleri Bakanlığı talimatıyla standart dışı APP plaka kullananlara yönelik cezai işlemler 1 Nisan 2026 tarihine kadar ertelenmişti. Bu tarihe kadar Türkiye genelinde denetimlerin sadece bilgilendirme ve rehberlik amaçlı yapılacağı, sürücülere ceza kesilmeyeceği ifade edildi.

Ancak 1 Nisan’dan sonra standart dışı plaka kullanan sürücülere ağır yaptırımlar uygulanacak.

APP PLAKA KULLANANLARA AĞIR CEZALAR

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan düzenlemeye göre yetkili kuruluş tarafından verilmemiş veya tescil kaydı bulunmayan plakaları kullanan sürücülere uygulanacak cezalar şöyle;

-İlk ihlalde 140 bin TL idari para cezası

-Sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri alınması

-Araçların 30 gün süreyle trafikten men edilmesi

-Bir yıl içinde ihlalin tekrar edilmesi halinde ise:

-280 bin TL idari para cezası

-60 gün süreyle ehliyete el konulması

-60 gün trafikten men

PLAKA NASIL DEĞİŞTİRİLİYOR?

Mevzuata uygun plakaya geçmek isteyen araç sahiplerinin şu adımları izlemesi gerekiyor;

Araç üzerindeki plakalarla birlikte herhangi bir notere giderek plaka basım talebinde bulunmak ardından noterden alınan plaka basım evrakı ile Van Şoförler ve Otomobilciler Odası’na başvurarak plakayı bastırmak.

NOTER VE PLAKA ÜCRETİ NE KADAR?

Plaka değişimi için ödenmesi gereken ücretler ise şöyle;

-Plaka basım ücreti: 850 TL

-Noter plaka basım ücreti: 421 TL

Yetkililer, sürücülerin 1 Nisan 2026 tarihine kadar standart plakalara geçiş yapmaları gerektiğini belirterek, bu tarihten sonra yapılacak denetimlerde yüksek para cezaları ve trafikten men yaptırımlarının uygulanacağını vurguladı.