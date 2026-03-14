Yukarı Norşin Camii önünde Cuma namazı çıkışında düzenlenen açıklamayı Van Filistin'e Destek Platformu Dönem Sözcüsü Ahmet Faruk Çevik okudu. Kudüs'ün yalnızca Filistin halkının değil, bütün Müslümanların ve bütün insanlığın ortak mirası olduğunu ifade eden Çevik, Mescid-i Aksa'nın ise Müslümanların ilk kıblesi ve mukaddes mabedlerinden olduğunu söyledi.

Çevik, "Ancak bugün Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze; Siyonist işgal rejiminin sistematik saldırıları ve yayılmacı politikaları altında ağır bir kuşatma yaşamaktadır. İsrail'in Gazze'de başlattığı ve bugün Lübnan'a, Suriye'ye, Yemen'e ve İran'a yaydığı çatışma süreci, asla bir güvenlik meselesi değildir. Bu, ‘Arz-ı Mev'ud' hezeyanıyla bölge ülkelerini zayıflatma, parçalama ve köleleştirme operasyonudur.

Siyonist akıl, kendi güvenliğini komşu ülkelerin yıkımında aramakta, attığı her adımda dünya barışının altına dinamit döşemektedir. Bu saldırganlık, İsrail'in güvenliği bahanesi altında bütün bölgeyi dizayn etmeyi hedefleyen emperyal bir projeye dönüşmüş ve dünya barışını doğrudan tehdit eden bir boyuta ulaşmıştır. Şurası açıktır ki mesele sadece Filistin meselesi değildir. Asıl mesele İslam coğrafyasının tüm direniş hatlarını kırmayı hedeflemektedir" dedi.

Program yapılan duanın ardından son buldu.