Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, 31. hafta karşılaşmasında deplasmanda Sakaryaspor A.Ş.’ye konuk olacak.

15 Mart Pazar günü (yarın) Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanacak mücadele için bilet fiyatları netlik kazandı.

Kırmızı-siyahlı Van ekibi, maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde tamamlayarak sabah saatlerinde Sakarya’ya hareket etti. Temsilcimiz Vanspor, play-off hedefi doğrultusunda sahaya galibiyet için çıkacak. Ev sahibi Sakaryaspor ise küme düşme potasından çıkmak için evinde kazanmak istiyor.

Deplasman tribününde takımlarını yalnız bırakmak istemeyen Vanspor taraftarları da bilet fiyatlarını merak ediyordu. Yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:

Doğu Alt Maraton: 1 TL

Misafir Tribünü: 1 TL

Batı Alt Numaralı: 254 TL

Biletler, Biletinial.com adresi üzerinden satışa sunuldu.

VANSPOR’DAN MAÇA DAVET

Bu arada İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü resmi sosyal medya hesabından açıklama yapılarak, taraftarlar maça davet edildi. Paylaşımda; “Sakarya ve çevresinde yaşayan tüm taraftarlarımızı Sakaryaspor karşılaşmasında takımımıza destek olmaya davet ediyoruz” denildi.