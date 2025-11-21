Özalp ilçesine bağlı Yukarı Mollahasan Mahallesi’nde ikamet eden Vergili, 6 yıl önce halk arasında "titrek felç" olarak bilinen parkinson hastalığına yakalanmasına rağmen hayata küsmedi, aksine kendisine yeni bir yol açtı.

Doktorların tavsiyesiyle becerilerini geliştirmek amacıyla evinin bir odasını küçük bir atölyeye çeviren İkram Vergili, burada atık malzemelerden ahşap oyma, maket ve oyuncaklar üretmeye başladı.

Kısıtlı imkanlarla ortaya çıkardığı bu eserleri sadece bir uğraş olarak görmeyen Vergili, elde edilecek geliri kimsesiz çocuklara bağışlama kararı alarak iyiliğin en sade ve en güçlü örneklerinden birini sergiliyor.

Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut, örnek davranışından dolayı İkram Vergili’yi evinde ziyaret ederek desteklerini iletti. Vergili’nin evinin bir odasında oluşturduğu sergiyi gezen Kaymakam Bulut, yapılan eserleri tek tek inceleyerek Vergili’nin mücadelesine büyük bir takdirle yaklaştı.

Ziyaret sırasında açıklama yapan Kaymakam Bulut, ilçede ilerleyen günlerde planlanan sergi alanında İkram Vergili için özel bir stant açılacağını belirtti. Bulut, "İkram amcamızın hem hastalığıyla mücadelesi hem de iyilik için üretmesi hepimize ilham veren bir davranıştır. Kaymakamlık olarak her zaman yanında olacağız. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi.