Havaların soğumaya başladığı Van’a yağışlar da yaklaşıyor. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre Van’a yağışlı hava Pazar günü giriş yapacak. Ardından Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri de yağışların devam edeceği öngörülüyor.
Yağışların Van genelinde yer yer yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
İşte Van’da önümüzdeki 5 gün beklenen hava durumu;
İPEKYOLU:
6 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu
7 Aralık Pazar: Yağmurlu
8 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
9 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu
10 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu
TUŞBA:
6 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu
7 Aralık Pazar: Yağmurlu
8 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
9 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu
10 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu
EDREMİT:
6 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu
7 Aralık Pazar: Yağmurlu
8 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
9 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu
10 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu
BAHÇESARAY:
6 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu
7 Aralık Pazar: Yağmurlu
8 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
9 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu
10 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu
BAŞKALE:
6 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu
7 Aralık Pazar: Kar yağışlı
8 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı
9 Aralık Salı: Kar yağışlı
10 Aralık Çarşamba: Kar yağışlı
ÇALDIRAN:
6 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu
7 Aralık Pazar: Kar yağışlı
8 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı
9 Aralık Salı: Kar yağışlı
10 Aralık Çarşamba: Kar yağışlı
ÇATAK:
6 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu
7 Aralık Pazar: Yağmurlu
8 Aralık Pazartesi: Yağmurlu
9 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu
10 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu
ERCİŞ:
6 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu
7 Aralık Pazar: Yağmurlu
8 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
9 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu
10 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu
GEVAŞ:
6 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu
7 Aralık Pazar: Yağmurlu
8 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
9 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu
10 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu
GÜRPINAR:
6 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu
7 Aralık Pazar: Yağmurlu
8 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
9 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu
10 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu
MURADİYE:
6 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu
7 Aralık Pazar: Yağmurlu
8 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
9 Aralık Salı: Kar yağışlı
10 Aralık Çarşamba: Kar yağışlı
ÖZALP:
6 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu
7 Aralık Pazar: Yağmurlu
8 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
9 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu
10 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu
SARAY:
6 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu
7 Aralık Pazar: Yağmurlu
8 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
9 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu
10 Aralık Çarşamba: Kar yağışlı