Havaların soğumaya başladığı Van’a yağışlar da yaklaşıyor. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre Van’a yağışlı hava Pazar günü giriş yapacak. Ardından Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri de yağışların devam edeceği öngörülüyor.

Yağışların Van genelinde yer yer yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

İşte Van’da önümüzdeki 5 gün beklenen hava durumu;

İPEKYOLU:

6 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu

7 Aralık Pazar: Yağmurlu

8 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

9 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu

10 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu

TUŞBA:

6 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu

7 Aralık Pazar: Yağmurlu

8 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

9 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu

10 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu

EDREMİT:

6 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu

7 Aralık Pazar: Yağmurlu

8 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

9 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu

10 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu

BAHÇESARAY:

6 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu

7 Aralık Pazar: Yağmurlu

8 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

9 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu

10 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu

BAŞKALE:

6 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu

7 Aralık Pazar: Kar yağışlı

8 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı

9 Aralık Salı: Kar yağışlı

10 Aralık Çarşamba: Kar yağışlı

ÇALDIRAN:

6 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu

7 Aralık Pazar: Kar yağışlı

8 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı

9 Aralık Salı: Kar yağışlı

10 Aralık Çarşamba: Kar yağışlı

ÇATAK:

6 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu

7 Aralık Pazar: Yağmurlu

8 Aralık Pazartesi: Yağmurlu

9 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu

10 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu

ERCİŞ:

6 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu

7 Aralık Pazar: Yağmurlu

8 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

9 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu

10 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu

GEVAŞ:

6 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu

7 Aralık Pazar: Yağmurlu

8 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

9 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu

10 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu

GÜRPINAR:

6 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu

7 Aralık Pazar: Yağmurlu

8 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

9 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu

10 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu

MURADİYE:

6 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu

7 Aralık Pazar: Yağmurlu

8 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

9 Aralık Salı: Kar yağışlı

10 Aralık Çarşamba: Kar yağışlı

ÖZALP:

6 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu

7 Aralık Pazar: Yağmurlu

8 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

9 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu

10 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu

SARAY:

6 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu

7 Aralık Pazar: Yağmurlu

8 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

9 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu

10 Aralık Çarşamba: Kar yağışlı