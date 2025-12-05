İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’nın yayımladığı 2025 Kasım ayı trafik istatistiklerine göre, Türkiye genelinde 23 bin 670 ölümlü ya da yaralanmayla sonuçlanan kaza yaşandı.

Aynı ay içinde kayıtlara geçen verilere göre ülkede 32 bin 325 maddi hasarlı trafik kazası oluştu. Bu dönemde meydana gelen kazalarda 199 kişi hayatını kaybetti. Kasım ayında ülke genelindeki trafik kazalarında toplam 32 bin 890 kişi yaralandı.

2025 yılı Kasım ayına ait trafik verilerine göre Van, Türkiye genelinde olay yerinde en fazla ölümlü-yaralanmalı kazanın yaşandığı iller sıralamasında 34’üncü sırada yer aldı.

VAN’DA 1 AY İÇİNDE 3 ÖLÜ 288 YARALI

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı raporda, Van’da bir ay içinde 179 ölümlü veya yaralanmalı kaza tespit edildi. Aynı dönemde kentte 225 maddi hasarlı trafik kazası da kayda geçti. Bu kazalar sonucunda Van’da 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 288 kişi yaralandı.

Not: Trafik bülteninde belirtilen ölü sayısı, yalnızca kaza anında hayatını kaybeden kişileri içeriyor.