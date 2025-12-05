Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu ve Tuşba ilçesinde bulunan sebze hali ve şehirlerarası otobüs terminalinde bulunan 6 adet iş yerini kiraya vereceğini duyurdu.

Yayımlanan ilanda, “Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait ilimiz Tuşba ilçesi İstasyon mahallesi 15 ada 94 parselde şehirlerarası otobüs terminali içinde bulunan 5 adet işyeri ve ilimiz İpekyolu İlçesi Cevdetpaşa Mahallesi 81 ada 4 -27 parsellerde kayıtlı sebze hali içinde bulunan 1 adet işyeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi doğrultusunda 1 yılığına kiralaya verilecektir.” denildi.

İHALE TARİHİ, YERİ VE SAATİ

İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde gerçekleştirilecek olan kiralama ihalesi 16 Aralık Salı günü saat 10.00’da, açık teklif usulüyle Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Özdemir Sokaktaki Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İhale Salonunda yapılacak.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

- Kiralanacak yeri gördüğüne dair dilekçe,

- İkametgah belgesi (nüfus müdürlüğünden yada e devlet çıktısı olabilir)

- Şartname Bedeli (1.500,00TL) Van Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırılacak

- Adli Sicil Kayıt Belgesi (Yeni alınmış olmalı),

- Geçici Teminat Makbuzu,

- Van Büyükşehir Belediyesi borcu yok yazısı. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınacak).

İlan ile ilgili tüm detaylar https://www.ilan.gov.tr üzerinden ulaşılabilir.