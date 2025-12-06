İpekyolu ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Akbulak kardeşler, öğretmenleri ve ailelerinin yönlendirmesiyle futbol tutkularını 6 yıl önce yeşil sahalara taşımaya karar verdi.

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Takımı'nda futbola başlayan aynı yumurta ikizleri, başarılı performanslarıyla kısa sürede A takıma yükseldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden takımlarına biri stoper ve biri de sağ bekte oynayarak katkı sağlayan ikiz kardeşler, milli takıma seçilerek hayallerini gerçekleştirmeyi planlıyor.

Antrenman ve maçlarda birlikte top koşturan ikizler, hırsları ve takım içinde dayanışmalarıyla da arkadaşlarına sürekli moral veriyor.

"Hayallerimizi gerçekleştirmek için çok çalışıyoruz"

Hayrunisa Akbulak, AA muhabirine, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için futbolcu olmaya karar verdiğini söyledi.

İyi bir futbolcu olmak için kendini sürekli geliştirdiğini belirten Hayrunisa, şunları kaydetti:

"Hayalimi gerçekleştirmek için yeşil sahalarda top koşturmaya devam edeceğim. Altı yıldır futbolla ilgileniyorum. İkizimle beraber sürekli sahadayız. Okulda öğretmenim yeteneğimi keşfetti. Bu kulübe yönlendirildim. İkizimle aynı takımda olduğumuz için çok mutluyuz. Milli sporcu olmayı çok istiyoruz."

Kardeşiyle aynı takımda bulunmanın bir avantaj olduğunu ifade eden Surya Akbulak ise "Milli takım formasını giyerek maçlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Hayallerimizi gerçekleştirmek için çok çalışıyoruz. Allah'ın izniyle milli takıma gideceğiz. Hocalarımız bize çok destek oluyor." diye konuştu.

"Çalışmalarımıza her zaman renk katıyorlar"

Takımın antrenörü Alican Yıldız da ikizlerin başarılı performans sergilediğini dile getirdi.

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu aktaran Yıldız, "İkizler takımımızda olduğu için mutluyuz. Pozitif enerjileriyle dışarıda ve antrenmanlarda çalışmalarımıza her zaman renk katıyorlar. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Biz de desteğimizi esirgemeyeceğiz. Emeği geçen Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.