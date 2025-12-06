Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 2025 yılı Kasım ayına ilişkin Bakanlık Belgeli Tesis verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Kasım 2025 verilerine göre, Bakanlık onaylı tesislerin illere göre oda ve yatak kapasitelerini içeren tablo da belli oldu. Bu kapsamda; yatırım belgesi bulunan, işletme belgesi verilen ve basit konaklama belgesi taşıyan tesisler değerlendirmeye alındı.

Verilere göre, Türkiye çapında işletme belgeli tesis sayısı 8 bin 69 olarak tespit edildi. Aynı dönemde yatırım belgesi işletme sayısı 593, basit konaklama işletme belgeli tesis sayısı ise 13 bin 386 olarak kayıtlarda yer aldı.

2025 yılı Kasım ayında Van’daki basit belgeli tesis sayısı, bir önceki aya göre artış göstererek 60’a ulaştı. Van’da bakanlık onaylı bu tesislerde toplam oda sayısı 2 bin 314, yatak kapasitesi ise 4 bin 788 olarak kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde işletme belgesine sahip tesis sayısında Kars, 76 tesisle ilk sırada yer alırken; Van ise 60 tesisle bölgenin ikinci ili konumunda bulundu.

Aynı dönemde Van’da yatırım belgesi bulunan tesislerin sayısı 10 olurken, bu tesislerde 564 oda ve toplam bin 217 yatak kapasitesi yer aldı. Van’da yine aynı tarih aralığında basit konaklama işletme belgesine sahip tesislerin sayısı 37 olarak belirtildi. Bu tesislerde oda sayısı bin 223, yatak kapasitesi ise 2 bin 446 olarak açıklandı.