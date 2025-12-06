Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van’da bugün akşam saatlerinden sonra karla karışık yağışlı sistemin etkili olmaya başlayacağını bildirdi.
Bildirilen verilere göre, Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgârın doğu ve kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Van’da bugün beklenen hava durumu ise şu şekilde olacak;
- Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu
- Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu
- Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu
- Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu
- Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu
- Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu
- Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu
- İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu
- Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu
- Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu
- Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu
- Saray: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu
- Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu
Kaynak: Wanhaber: Fatma Öztürk