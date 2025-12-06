Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van’da bugün akşam saatlerinden sonra karla karışık yağışlı sistemin etkili olmaya başlayacağını bildirdi.

Bildirilen verilere göre, Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgârın doğu ve kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Van’da bugün beklenen hava durumu ise şu şekilde olacak;

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu