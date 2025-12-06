Mülkiyeti Van Büyükşehir Belediyesine ait Edremit İlçesinde Eskicami ve Yenicami mahallelerindeki 2 taşınmaz satışa çıkarılacak.

Konu ile ilgili yayımlanan ilanda, “Mülkiyeti Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Edremit İlçesi Eskicami ve Yenicami Mahallesinde bulunan 2 adet taşınmazın Van Büyükşehir Belediyesinin 16.05.2025 tarih ve 222 sayılı meclis kararı gereğince satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü ile ihale yapılacak.” denildi.

EDREMİT İLÇESİNDEKİ ARSALAR HANGİ TARİHTE İHALEYE ÇIKACAK?

Kapalı teklif usulü ile satışı yapılacak arsaların ihalesi, 17 Aralık Çarşamba günü saat 10:00’da, İpekyolu İlçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Van Büyükşehir Belediyesi D Blok 2. Kat Encümen Toplantı Salonunda yapılacak.

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI NELERDİR?

-Dilekçe (İhaleye Katılım dilekçesi)

-İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet çıktısı olabilir)

-Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

-Şartname Bedelinin yatıldığına dair makbuz

-Noterden İmza Sürgüsü,

-Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu

-Yer görme belgesi,

-Belediyeye ait borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Daire Başkanlığına dair belge, (Mevcut Yapılandırma yasaları kapsamında olanların borcu olmadığı kabul edilir)

İlan ile ilgili tüm detaylar https://www.ilan.gov.tr üzerinden ulaşılabilir.