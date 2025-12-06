Gün geçtikçe araç sayısındaki artışın etkisiyle ilçedeki trafik yoğunluğu kronik bir sorun haline geldi. Özellikle Cengiz Topel ve İpekyolu caddesi, yoğun araç akışı nedeniyle adeta bir çile yoluna dönüştü. Bu yoğunluk, sadece sürücüleri değil, aynı zamanda acil durumlarda hayat kurtaran ambulans gibi sağlık araçlarının da geçişini ciddi şekilde engelliyor ve zaman kaybına neden oluyor.

Trafik yoğunluğuna değinen sürücüler, "Yüksekova'da trafik her geçen gün çekilmez bir hal alıyor. Özellikle iş çıkışı saatlerinde Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri kilitleniyor. Dakikalarca yolda beklemek zorunda kalıyoruz. En önemlisi de bu yoğunluk yüzünden ambulanslar ve diğer acil durum araçları maalesef ilerleyemiyor.

Bu durum Allah korusun can kayıplarına neden olabilir. Yetkililerden ricamız, Yüksekova'nın artan araç sayısını göz önünde bulundurarak acilen trafik akışını rahatlatacak kalıcı çözümler üretmeleridir. Yeni güzergahlar mı belirlenir, trafik ışıklarının zamanlaması mı düzenlenir bilemiyoruz ama bir an önce bu çilemize son verilmesini istiyoruz" dedi.