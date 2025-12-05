Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı 14 şantiye şefliği, onlarca iş makinesi ve personel ile sorumluluk alanındaki tüm bölgelerde eş zamanlı çalışma yürütüyor. Sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte tempo artırılırken, ekipler hem kent merkezinde hem de kırsalda onlarca noktada çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yürütülen çalışmalarla birlikte hem ulaşım güvenliğinin artırılması hem de kış aylarında yaşanabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yol ağını güçlendirme çalışmalarını kesintisiz sürdüreceğini belirtti.