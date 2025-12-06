Üç çocuk babası 43 yaşındaki Tur, 1998'de Hakkari'de liseden mezun olduğu yıl Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünü kazandı.

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra havacılığa ilgi duymaya başlayan ve kendini bu alanda geliştiren Tur, 2005'te Türk Hava Kurumu Hakkari Şubesi'nde personel olarak göreve başladı.

Çeşitli tarihlerde Ankara ve Eskişehir'de yamaç paraşütü ve model planör uçak alanlarında eğitim görerek belgeler alan Tur, 2012'de Eskişehir İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'ne tayin oldu.

Aldığı eğitimlerle alanında uzmanlaşan Tur, bu süreçte kentin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinde "Genç Kanat Topluluğu" adı altında yapılan faaliyetlerle yüzlerce gence model uçak ve yamaç paraşütü eğitimleri verdi.

Hakkari'de de bu sporun yaygınlaşması için girişimlerde bulunan Tur, Yüksekova'da iki yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında yaklaşık 100 gence yamaç paraşütü, 280 kişiye model uçak eğitimi verdi.

Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yönetimi bölümünde yüksek lisans eğitimini sürdüren Tur, bu sporun kentte giderek yayılmasından mutluluk duyuyor.

Tur, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır Türk Hava Kurumunda görev yaptığını söyledi.

Bölgeyle ilgili hayallerinin olduğunu ve bu doğrultuda ilerlediğini belirten Tur, "Gelecek dönemlerde de çok sayıda pilot yetiştirerek bölgemize hizmet edeceğiz. Şu ana kadar birçok pilot yetiştirdik. Hakkarili pilotlarımız da oldu. İl dışından da çok öğrenci geliyor." dedi.

Tur, bu tür faaliyetlerin içinde olmanın gurur verici olduğunu ifade ederek "Gençlerimizin potansiyeli çok yüksek. Havacılığa gönül vermiş gençlerimize faaliyetlerimizle yardımcı oluyoruz. Yamaç paraşütü, serbest paraşüt ve diğer hava araçlarının olduğu okullarımız var." diye konuştu.

- "Cesareti olmayanları bile gökyüzüne çıkardık"

İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nin, havacılığın mabedi olarak bilindiğini ve orada görev yapmaktan gurur duyduğunu dile getiren Tur, şöyle devam etti:

"Bölgedeki tek öğretmen pilotum. İnşallah bundan sonra çok sayıda öğretmen pilot yetiştiririz. Benim için de bir hayaldi. Bu faaliyetlerin içinde 20 yıldır yer alıyoruz. Tecrübemizle insanlarımıza bir şeyler yansıtmaya çalışıyoruz. Cesareti olmayanları bile gökyüzüne çıkardık.

Öncelikle teorik eğitimlerden başlıyoruz. 2-3 gün içinde bu eğitimi veriyoruz. Daha sonra sınav yapıyoruz. Sınavda başarılı olanları sahaya çıkarıyoruz. Paraşütü kullandırmaya çalışıyoruz. Başarılı olanları uçuş hattına çıkarıyoruz. Hava şartları da uygun oldukça herkesi kendi başına uçuş yapacak seviyeye getiriyoruz."

Hasan Tur, eğitimlerde iki öğretmen pilotun bulunduğunu; birinin tepede, birinin iniş alanında yer aldığını anlatarak "10 sortiyi yapan öğrenciler bizden pilot sertifikasını almaya hak kazanır. Bu spor turizme de ciddi katkı sağlamaya başladı." ifadelerini kullandı.

"Coğrafyamız bu faaliyetlerin yapılması için çok uygun." diyen Tur, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin her yerinde yamaç paraşütü faaliyetleri yapılıyor. Bunu yaparken imkanlar da çok önemli. İkili uçuşlar da yaygınlaşıyor. Eğitim almadan da ikili uçuş yapılabilecek paraşütlerimiz var. İsteyenler pilotlarla gökyüzünün tadını çıkarabiliyor. Kentimizin muazzam bir manzarası var. Burada da yaygınlaşıyor. Çok talep var. Tek öğretmen olduğum için yetişmeye çalışıyorum. Şu anda kentteki faaliyetlerimizle pilot sayısını artırıyoruz."