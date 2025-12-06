Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplatısı 12 Aralık'ta yapılacak.

KOMİSYON YAPISI DEĞİŞİYOR: 5+5+1 FORMÜLÜ GELİYOR

Bakan Vedat Işıkhan’ın TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay’a sunduğu “ara formül” kabul görürse, komisyon ilk kez 5 işçi + 5 işveren + 1 hükümet temsilcisi şeklinde toplanacak.

Bu değişiklik, hükümetin karar ağırlığını azaltarak sosyal diyaloğu güçlendirmeyi hedefliyor. Bakan Işıkhan, “Masada tüm tarafları görmek istiyoruz. Komisyon sosyal diyaloğun en önemli mekanizması” mesajı verdi.

TÜRK-İŞ’TEN “SAHİPSİZ BIRAKMAYIZ” SİNYALİ

Ergün Atalay, daha önce “yapı değişmezse masaya oturmayız” demişti. Ancak hükümetin 5+5+1 önerisi sonrası yumuşama sinyali verdi:

“Bizim asgari ücretliyi sahipsiz bırakmak gibi bir lüksümüz yok. Bu parayla geçinilemiyor. Resmi yazı gelsin, arkadaşlarla konuşacağız; işçinin sesi masada olacak.” dedi.

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Mevcut net asgari ücret 22.104 TL. Kulislerde:

Enflasyon tahmini (%31-33) baz alınırsa 28.500 – 29.500 TL

Refah payı eklenirse 30.000 TL ve üzeri

DİSK’in talebi 36.000 TL civarı

Hükümet kanadı, “Herkesin mutabık kalacağı bir rakam” hedefinde. TİSK ise maliyet kaygısını dile getiriyor.

12 ARALIK KRİTİK: İLK TOPLANTIDA TAKVİM NETLEŞECEK

İlk toplantıda genellikle takvim belirlenir; ardından işçi ve işveren talepleri sunulur. Yeni ücretin 31 Aralık’a kadar Resmî Gazete’de yayımlanması bekleniyor.