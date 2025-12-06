Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, yarın (07 Aralık Pazar) deplasmanda Manisa Futbol Kulübü karşısında 3 puanı kovalayacak.

Kırmızı-siyahlı ekip, geçtiğimiz pazartesi günü oynanan maçta sahasında Serik Spor Futbol A.Ş’ye 1-0 mağlup olmuştu. İmaj Altyapı Van Spor FK, bu kez deplasmandan galibiyetle ayrılarak yaşanan mağlubiyeti telafi etmek istiyor.

Rakip Manisa Futbol Kulübü de sahasında puan kaybı yaşamak istemiyor. Ev sahibi ekip; ligde şuana kadar 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgiyle 13 puan toplayarak 18. sırada bulunuyor.

Temsilcimiz Van Spor FK ise, ligde şu ana kadar 5 galibiyet, 6 beraberlik 4 yenilgi ile 21 puan topladı ve 10. sırada yer alıyor.

Manisa Futbol Kulübü - İmaj Altyapı Van Spor FK, 07 Aralık Pazar günü Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele saat 16.00’da başlayacak.