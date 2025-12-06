Trendyol 1. Lig’de 16. Hafta maçları bugün başlayacak, yarın ve pazartesi günü oynanacak maçlarla devam edecek.

16. hafta perdesi bugün saat 13.30’da oynanacak olan Serik Spor Futbol A.Ş. - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçıyla açılacak. Bugün saat 16.00’da Eminevim Ümraniyespor - Amed Sportif Faaliyetler ve saat 19.00’da da İstanbulspor A.Ş. - Özbelsan Sivasspor maçları oynanacak.

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ise yarın deplasmanda Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Van Spor’un mutlak galibiyet için sahaya çıkacağı maç saat 16.00’da başlayacak.

Manisa’da hazırlıklarını sürdüren İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, 3 haftalık galibiyet hasretini dindirmek istiyor. Ev sahibi ekip de kazanarak alt sıralardan kurtulmayı amaçlıyor. Maçın çekişmeye sahne olması bekleniyor.

Trendyol 1. Lig’de 16. hafta programı şu şekilde;

06.12.2025 13:30 Serik Spor Futbol A.Ş. - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

06.12.2025 16:00 Eminevim Ümraniyespor - Amed Sportif Faaliyetler

06.12.2025 19:00 Esenler Erokspor - Sakaryaspor A.Ş.

07.12.2025 13:30 Alagöz Holding Iğdır FK - Adana Demirspor A.Ş.

07.12.2025 13:30 Boluspor - Erzurumspor FK

07.12.2025 16:00 Manisa Futbol Kulübü - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü

07.12.2025 19:00 İstanbulspor A.Ş. - Özbelsan Sivasspor

08.12.2025 14:30 Atakaş Hatayspor - Sms Grup Sarıyerspor

08.12.2025 14:30 Bandırma Spor - Sipay Bodrum FK

08.12.2025 20:00 Arca Çorum FK - Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.