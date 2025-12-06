Çatak İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen denetimlerde İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve İSG İş Sağlığı Uzmanı Erkan Manto yer aldı.

Ekipler, Çatak Yatılı Bölge Ortaokulu ile Çatak Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü yemekhanelerinde hijyen şartları, gıda güvenliği, depolama alanları, menülerin besin değerleri ve personelin hijyen kurallarına uyumu gibi başlıklarda inceleme yaptı.

İSG Uzmanı Erkan Manto, okul yemekhanelerinin öğrencilerin sağlık güvenliği açısından kritik alanlar olduğunu belirterek, "Hijyen standartlarının korunması, risklerin önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor. Denetimlerle güvenli beslenme ortamları oluşturuluyor" dedi.

Yetkililer, denetimlerin düzenli aralıklarla sürdürüleceğini kaydetti.