Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğünce Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'tan merkeze ulaştırılan yaralı yaban hayvanlarının tedavi süreçlerinin sürdüğünü söyledi. Prof. Dr. Aslan, son bir ayda özellikle baykuş, puhu, kaya kartalı ve kızıl şahin gibi türlerden ona yakın yırtıcı kuşun merkeze getirildiğini belirtti.

Van Gölü Havzası'nın çok çeşitli kuş türlerine ev sahipliği yaptığını hatırlatan Prof. Dr. Aslan, "Bu türlerin yılın 12 ayında bölgede barınması nedeniyle, merkezimize de çeşitli sebeplerle doğada tutunamayan birçok yaban hayvanı gelmektedir. Bu sebepler arasında kendi aralarında yaşanan kavgalar, zehirlenmeler, ateşli silahla yaralanmalar gibi farklı nedenler yer almaktadır. Merkezimizde bu hayvanların tedavileri yapılarak rehabilite edilmeleri sağlanmakta ve yeniden doğaya kazandırılmaktadır" dedi.

"Son bir ayda 10'a yakın yırtıcı kuş merkezimize getirildi"

Kimi hayvanların basit tedavilerle kısa sürede doğaya döndüğünü, bazılarının ise kırık gibi uzun süreli bakım gerektiren durumları olduğunu dile getiren Aslan, "Son bir ay içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü aracılığıyla Van, Hakkari, Bitlis ve Muş illerinden başta baykuş, puhu, kaya kartalı ve kızıl şahin gibi yırtıcı türler olmak üzere 10 yakın yaban hayvanı merkezimize getirildi. Bu hayvanların bir kısmı basit tedavilerle kısa sürede doğaya dönebilecek durumdayken, kanadı kırılmış ve uzun süre bakım gerektiren türler de bulunmaktadır.

Son olarak dün 5 hayvanın halkalanması tamamlanarak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Bu hayvanlardan üçü doğaya salınırken, ikisinin salımı için uygun zaman beklenmektedir. Ayrıca tedavisi devam eden kaya kartalının da en kısa sürede doğaya bırakılması planlanmaktadır. Böylece son bir ay içinde doğadan kopmuş yedi hayvanı yeniden doğal yaşamlarına kazandırmış olacağız" diye konuştu.

Yırtıcı kuşların yanı sıra memeliler ve diğer yaban hayvanlarının da merkezde tedavi edilip rehabilite edildiğini ifade eden Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merkezimizde hem yırtıcı kuş türleri hem memeliler hem de farklı sınıflardan yaban hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyon süreçleri yürütülmekte, ardından kendi habitatlarıyla buluşturulmaktadır. Bunun yanında doğaya dönemeyecek durumda olan hayvanlar ise, kendileri için hazırladığımız güvenli alanlarda uzun süreli olarak misafir edilmekte ve refahları sağlanmaktadır."