Van’ın Tuşba ilçesinde gece saatlerinde deprem paniği yaşandı. AFAD verilerine göre yerin 6,11 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.6 olarak ölçüldü.

Kısa süreli hissedilen sarsıntı ilçe genelinde tedirginliğe yol açarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer sahadaki kontrollerin sürdüğünü bildirirken, vatandaşlara resmî açıklamaların takip edilmesi çağrısı yapıldı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD Van'da meydana gelen deprem sonrası bir açıklama yayınladı. Kentte olumsuz bir durumun bulunmadığını belirten AFAD, saha tarama çalışmalarına devam ettiklerini duyurdu.

İşte AFAD tarafından yapılan o açıklama:

Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 22.17’de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.