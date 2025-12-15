Vanlı iş kadını İrem Bayram, Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri için açıklamalarda bulundu. Adaylık niyetinin olduğunu kaydeden Bayram, hiçbir siyasi partinin adayı olmadığını belirterek, Vanlı tüccar ve sanayicilerin temsilcisi olacağını ifade etti.

Vanlı iş insanı İrem Bayram, 2026 yılının Ekim ayında yapılması beklenen Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) seçimleri için aday olma niyetini kamuoyuyla paylaştı.

“VANLI TÜCCAR VE SANAYİCİNİN TEMSİLCİSİ OLACAĞIM”

Sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan Bayram, seçim sürecinin demokratik teamüller, karşılıklı nezaket ve olgunluk çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini belirterek, resmen aday olması ve seçilmesi halinde herhangi bir siyasi partinin değil, Vanlı tüccar ve sanayicilerin temsilcisi olacağını ifade etti.

BAYRAM’IN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE

Bayram, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Malumlarınız olduğu üzere 2026 yılının Ekim ayı itibari ile Van Ticaret ve Sanayi Odası için seçimler yapılması beklenmektedir. Seçimlere henüz bir yıla yakın bir süre varken seçimlerde aday olmak üzere niyet beyanında bulunan ve bu amaçla çalışmalara başlayan arkadaşlarımız vardır. Ben de bunlardan birisiyim. Önümüzdeki seçimlerin demokratik teamüllere uygun, karşılıklı nezaket ve olgunluk içinde geçmesi şüphesiz ki hepimizin arzusudur.

Kim seçilirse seçilsin sonunda Van'ımızın kazanacağı bir sonucun ortaya çıkması sanırım müşterek hedefimizdir. Ben şayet resmen aday olursam şu veya bu partinin adayı değil Vanlı tüccar ve sanayicimizin adayı olurum. Seçilmem halinde de onlar için dolayısıyla Van’ımız için çalışırım.

Bütün tüccar ve sanayicilerimizin dünya görüşü, siyasi tercihi benim için aynı ölçüde saygıdeğerdir. İster Ak Partili, ister Dem Partili, ister C, D partili olsun tüm tüccar ve sanayicimizin desteğini talep etmek her adayın en tabii hakkıdır. Ben de aday olmam halinde tüm siyasi görüş mensuplarının elbette desteğini talep edeceğim.

Siyasi partilerin şu veya bu adayı tercih edeceklerini beyan etmeleri de onların demokratik hakkıdır. Resmen aday olmam ve seçilmem halinde hiç bir partinin değil Vanlı tüccar ve sanayicinin temsilcisi olurum. Esasen Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın hiç bir siyasi partinin arka bahçesi olmaması, kanununda belirtildiği gibi kamusal bir görev ifa ederken aynı zamanda gerçek anlamda bir Sivil Toplum Örgütü olması gerekmektedir. Daha resmen adaylığım ilan edilmemişken beni şu veya bu partinin adayı olarak ilan eden arkadaşlarım ve kamuoyu nezdinde duruşumun ve niyetimin iyi anlaşılması için bu açıklamayı yapma gereği duydum.

Bize yakışan, ayak oyunlarına başvurmadan, karalama kampanyalarına tenezzül etmeden, yaftalamalara tevessül etmeden, karşılıklı nezaket ve zarafete dayalı bir süreç yürütmektir. Barış içinde yarış olursa bu işten hem güzel şehrimiz hem de bizler karlı çıkarız.”