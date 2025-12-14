Kültür ve Turizm Bakanlığı, Van’daki Bakanlık İşletme Belgeli konaklama tesislerine ilişkin güncel istatistikleri paylaştı. Açıklanan son verilere göre Ekim ayında Van’da bakanlık onaylı tesislerin toplam doluluk oranı yüzde 27,58 seviyesinde gerçekleşti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan Ekim ayı verilerinde, işletme belgeli ve basit belgeli konaklama tesislerine yönelik geliş sayıları, geceleme istatistikleri, ortalama kalış süreleri ve doluluk oranları da yer aldı.

Raporda, yerli ve yabancı turistlerin konakladığı bakanlık onaylı tesisler; otel, termal otel, müstakil termal otel, pansiyon, apart otel, özel tesis, motel ve kamping olarak kayıtlara geçti.

Van’daki bakanlık onaylı tesislere 2025 yılı Ekim ayında yapılan toplam geliş sayısı 31 bin 376 olurken, bunun 10 bin 59’unu yabancı ziyaretçiler, 21 bin 317’sini ise yerli turistler oluşturdu.

Aynı dönemde toplam 59 bin 95 geceleme kaydedildi. Gecelemelerin 20 bin 57’si yabancı turistlere, 39 bin 38’i ise yerli ziyaretçilere ait olarak raporlara yansıdı.

Söz konusu dönemde bakanlık onaylı tesislerde doluluk oranı yüzde 27,58 olarak açıklandı. Bu oranın yüzde 9,36’sı yabancı, yüzde 18,24’ü ise yerli konuklardan oluştu.

Van’da ortalama kalış süresi yabancılarda 1,99 gece, yerli ziyaretçilerde ise 1,83 gece olarak hesaplandı. Genel ortalama kalış süresi ise 1,88 gece olarak kaydedildi.

Açıklanan bu bilgilere göre, Van’da Ekim ayındaki turizm hareketliliği düşük seviyelerde seyretti.