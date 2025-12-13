Mülkiyeti Gürpınar Belediyesine ait Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 70 mesken (daire) açık teklif usulüyle satışa çıkarılacak.

Satışı gerçekleştirilecek olan daireler için yayımlanan ilanda, “Van İli, Gürpınar Belediye Başkanlığı tarafından mülkiyeti belediyeye ait Cumhuriyet Mahallesinde, imarın 373 ada 9 nolu parseldeki B Blok’ta 25 adet mesken (daire) ve 373 ada 10 nolu parselde bulunan A ve C Blok’taki 45 adet mesken (daire), 2886 sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır.” denildi.

GÜRPINAR İLÇESİNDEKİ DAİRELERİN İHALE TARİHLERİ

Açık teklif usulü ile satışı yapılacak daireler 4 farklı günde ihaleye çıkılacak. 24 Aralık Çarşamba ve 25 Aralık Perşembe günü toplamda 42 daire satışa sunulacak ve ihale başlangıç saatleri 09.00 olarak açıklandı.

26 Aralık Cuma günü 20 dairenin ihalesi yine 09.00’da yapılacak ve geriye kalan 8 daire için ise 29 Aralık Pazartesi günü saat 09.00’da ihaleye çıkılacak. Her bir daire için ayrı ayrı saatlerde ihale gerçekleştirilecek.

İhaleler, Gürpınar İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:36’da yer alan Belediye Hizmet Binası Encümen salonunda yapılacak.

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI NELERDİR?

- Adres Beyanı (Türkiye'de tebligat için adres beyan),

-İkametgah Belgesi (Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge),

-Kimlik Fotokopisi,

-İmza sirküleri,

-Gürpınar Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden borç yoktur yazısı,

-Geçici teminat makbuzunun aslı veya teminat mektubu

İlan ile ilgili tüm detaylar https://www.ilan.gov.tr üzerinden ulaşılabilir.