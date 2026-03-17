Van TSO binasında gerçekleştirilen programa çok sayıda gazeteci ve Van Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeleri katıldı.

VAN SHOPPİNG FEST’TE EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İPTAL EDİLDİ

Program sonrası konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, bu yıl 9. Kez düzenlenmesi planlanan Van Alışveriş Festivali (Van Shopping Fest) hakkında açıklamalarda bulundu.

Festival için yaklaşık 1 milyon TL bütçe ayrıldığını ve hazırlıkların tamamlandığını belirten Takva, bölgedeki savaş ve jeopolitik gerilimler nedeniyle eğlence etkinliklerinin iptal edildiğini açıkladı. “Burnumuzun dibinde ateş varken eğlenceyi etik bulmadık” diyen Takva, festivalin indirim odaklı olarak sürdürüleceğini ifade etti.

ESNAFA İNDİRİM ÇAĞRISI

Yerel esnafa çağrıda bulunan Başkan Takva, festival sürecinde indirim kampanyalarının önemine vurgu yaptı. Kent genelinde vitrinlere bilgilendirme sticker’larının asıldığını belirten Takva, uluslararası güvenlik uyarılarının hem dış turizmi hem de çevre illerden gelen ziyaretçileri olumsuz etkilediğini dile getirdi.

SEÇİM VE PROJELER GÜNDEMDE

İftar programında oda seçimlerine ilişkin de konuşan Takva, Türkiye genelinde oda ve borsa seçimlerinin normal şartlarda Ekim-Kasım aylarında yapıldığını ancak sürecin hükümet kararlarına bağlı olduğunu ifade etti. Adaylık sorularına ise “Şu an önceliğimiz Van ekonomisi” yanıtını verdi.

Takva ayrıca; Sera OSB çalışmalarında sona gelindiğini, Van’a özel üniversite kazandırma çalışmalarının sürdüğünü, eğitim ve kültür çalışmalarının olduğunu ayrıca Besi OSB’de yatırım ile tahsis süreçlerinin titizlikle yürütüldüğünü belirtti.