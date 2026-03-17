Van Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiket ve fiyat denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ticaret Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki uyumu inceleyerek, fahiş fiyat artışına yönelik veri topluyor. Van Ticaret İl Müdür Vekili Derya Ayaydın öncülüğünde yapılan denetimlerde ürünlerin; üretim yeri, birim fiyatı, uygulanmaya başlandığı tarih ve yerli üretim logoları tek tek kontrol ediliyor. Aykırılık tespit edilen işletmeler hakkında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tutanak tutularak idari yaptırım uygulanıyor.

Haksız fiyat artışına yönelik incelemelerde, ürünlerin son 3 aydaki fiyat değişimleri mercek altına alınıyor. Fahiş fiyat uygulandığı değerlendirilen dosyalar, idari para cezası kararı için bakanlık bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk ediliyor. Saha çalışmalarının yanı sıra büyük gıda toptancılarına yönelik denetimlerin de eş zamanlı olarak devam ettiği bildirildi.

2026 yılında 170 bin 839 TL idari para cezası uygulandı

Van Ticaret İl Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, 2026 yılı içerisinde bugüne kadar 421 firmada denetim gerçekleştirildi. Toplam 2 bin 302 ürünün incelendiği çalışmalarda, mevzuata aykırı hareket ettiği belirlenen firmalara toplam 170 bin 839 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.