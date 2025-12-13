Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 48 saatte 1'i enkaz altından çıkarılan 3 Filistinlinin naaşı ile 16 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 386 kişinin öldüğü, 1018 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 628 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Adli Tıp Kurumu'nun kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek, 5 Aralık ila 12 Aralık tarihleri ​​arasında tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 277 kişinin daha eklendiği aktarıldı.

İsrail askerlerinin Gazze'de açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti

Sağlık alanında kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askerlerinin açtığı rastgele ateş sonucu 18 yaşındaki Filistinli genç Muhammed Sabri el-Edhem hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, ateşkes anlaşması kapsamında Gazze Şeridi'nin kuzeyinde konuşlu İsrail askerlerinin rastgele ateş açtığını aktarıyor.

Tanıklar, aynı şekilde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerinde de İsrail helikopterlerinden rastgele ateş açıldığını ifade ediyor.

İsrail ordusu ayrıca, Gazze Şeridi’nde işgalini sürdürdüğü bölgelerde çeşitli noktalara hava saldırısı ve yoğun topçu bombardımanı düzenledi.

Özellikle Bureyc Mülteci Kampı’nın kuzeydoğu bölgelerini ve Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi’ni hedef alan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde Filistinlilerin evlerini yıkmaya devam etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde dün 1 Filistinliyi öldürdüğünü itiraf etti

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin güneyinde "Sarı Hat"tı geçen 2 Filistinlinin bölgedeki birliklere tehdit oluşturduğu iddia edildi.

İsrail askerlerinin bu hattı geçtiği iddiasıyla bir Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 70 bin 654, yaralıların sayısının ise 171 bin 95 olduğu belirtildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.