İran, hava kirliliğiyle mücadele ediyor...

İran resmi ajansı IRNA'ya göre İran Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkandi, üniversite rektörleri ile yaptığı toplantıda hava kirliliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

YILDA 50 BİN CAN KAYBI

Zaferkandi, sağlık alanındaki sorunların büyük oranda ekonomik ve sosyal etkenlerden kaynaklandığını vurgulayarak "Sorunlardan birisi de hava kirliliği konusu. Yılda 50 bin kişinin hava kirliliğine bağlı olarak yaşamını yitirdiğine tanık oluyoruz. Aynı şekilde hastanelere başvurular iki katına çıkmış vaziyette." dedi.

Üniversitelerin sağlıkla ilgili konulara sorun odaklı yaklaşması gerektiğini söyleyen Zaferkandi, "Sağlık bilimlerinde ilerlemek istiyorsak uzmanların üniversitelere destek olması gerekiyor. Sağlık alanında büyük finansal imkanlar bulunuyor." ifadelerini kullandı.

İRAN'DA HAVA KİRLİLİĞİNİN NEDENLERİ

İran’da hava kirliliği, genel manada üretilen benzinin kalitesiz olmasından kaynaklanıyor.

Kalitesiz benzin, eski model araçlar, motosikletler ve enerji santrallerinde yakıt olarak kullanıldığında, insan hayatını olumsuz yönde etkileyen gazların salınmasına neden oluyor.

İran, hava kirliliğine karşı hibrit motor üretimi, elektrikli motosiklet dağıtılması ve Euro 5 benzin üretimi gibi çeşitli önlemler alsa da başarılı olamıyor.