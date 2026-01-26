Kuraklık tehlikesi bulunan Van’da kar yağışı sevindiriyor. Birkaç gün önce etkili olan kar yağışının ardından güneşli ve soğuk havanın hakim olduğu Van için yeni bir kar haberi geldi. Meteorolojik tahminlere göre Van’a Çarşamba günü yeniden kar geliyor.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre Van genelinde Çarşamba günü kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının Perşembe günü yine bazı ilçelerde devam etmesi beklenirken Cumartesi günü ise yeniden kent genelinde kendini göstereceği tahmin ediliyor.
İşte Van genelinde önümüzdeki 5 gün beklenen hava durumu şu şekilde;
İpekyolu:
27 Ocak Salı: Sisli
28 Ocak Çarşamba: Kar yağışlı
29 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu
30 Ocak Cuma: Çok bulutlu
31 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı
Tuşba:
27 Ocak Salı: Sisli
28 Ocak Çarşamba: Kar yağışlı
29 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu
30 Ocak Cuma: Çok bulutlu
31 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı
Edremit:
27 Ocak Salı: Sisli
28 Ocak Çarşamba: Kar yağışlı
29 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu
30 Ocak Cuma: Çok bulutlu
31 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı
Bahçesaray:
27 Ocak Salı: Sisli
28 Ocak Çarşamba: Kar yağışlı
29 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu
30 Ocak Cuma: Çok bulutlu
31 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı
Başkale:
27 Ocak Salı: Sisli
28 Ocak Çarşamba: Kar yağışlı
29 Ocak Perşembe: Kar yağışlı
30 Ocak Cuma: Çok bulutlu
31 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı
Çaldıran:
27 Ocak Salı: Sisli
28 Ocak Çarşamba: Kar yağışlı
29 Ocak Perşembe: Kar yağışlı
30 Ocak Cuma: Çok bulutlu
31 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı
Çatak:
27 Ocak Salı: Sisli
28 Ocak Çarşamba: Kar yağışlı
29 Ocak Perşembe: Kar yağışlı
30 Ocak Cuma: Çok bulutlu
31 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı
Erciş:
27 Ocak Salı: Sisli
28 Ocak Çarşamba: Kar yağışlı
29 Ocak Perşembe: Kar yağışlı
30 Ocak Cuma: Çok bulutlu
31 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı
Gevaş:
27 Ocak Salı: Sisli
28 Ocak Çarşamba: Kar yağışlı
29 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu
30 Ocak Cuma: Çok bulutlu
31 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı
Gürpınar:
27 Ocak Salı: Sisli
28 Ocak Çarşamba: Kar yağışlı
29 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu
30 Ocak Cuma: Çok bulutlu
31 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı
Muradiye:
27 Ocak Salı: Sisli
28 Ocak Çarşamba: Kar yağışlı
29 Ocak Perşembe: Kar yağışlı
30 Ocak Cuma: Çok bulutlu
31 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı
Özalp:
27 Ocak Salı: Sisli
28 Ocak Çarşamba: Kar yağışlı
29 Ocak Perşembe: Kar yağışlı
30 Ocak Cuma: Çok bulutlu
31 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı
Saray:
27 Ocak Salı: Sisli
28 Ocak Çarşamba: Kar yağışlı
29 Ocak Perşembe: Kar yağışlı
30 Ocak Cuma: Çok bulutlu
31 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı