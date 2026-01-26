Kuraklık tehlikesi bulunan Van’da kar yağışı sevindiriyor. Birkaç gün önce etkili olan kar yağışının ardından güneşli ve soğuk havanın hakim olduğu Van için yeni bir kar haberi geldi. Meteorolojik tahminlere göre Van’a Çarşamba günü yeniden kar geliyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre Van genelinde Çarşamba günü kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının Perşembe günü yine bazı ilçelerde devam etmesi beklenirken Cumartesi günü ise yeniden kent genelinde kendini göstereceği tahmin ediliyor.

İşte Van genelinde önümüzdeki 5 gün beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu:

27 Ocak Salı: Sisli

28 Ocak Çarşamba: Kar yağışlı

29 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu

30 Ocak Cuma: Çok bulutlu

31 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı

Tuşba:

27 Ocak Salı: Sisli

28 Ocak Çarşamba: Kar yağışlı

29 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu

30 Ocak Cuma: Çok bulutlu

31 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı

Edremit:

27 Ocak Salı: Sisli

28 Ocak Çarşamba: Kar yağışlı

29 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu

30 Ocak Cuma: Çok bulutlu

31 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı

Bahçesaray:

27 Ocak Salı: Sisli

28 Ocak Çarşamba: Kar yağışlı

29 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu

30 Ocak Cuma: Çok bulutlu

31 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı

Başkale:

27 Ocak Salı: Sisli

28 Ocak Çarşamba: Kar yağışlı

29 Ocak Perşembe: Kar yağışlı

30 Ocak Cuma: Çok bulutlu

31 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı

Çaldıran:

27 Ocak Salı: Sisli

28 Ocak Çarşamba: Kar yağışlı

29 Ocak Perşembe: Kar yağışlı

30 Ocak Cuma: Çok bulutlu

31 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı

Çatak:

27 Ocak Salı: Sisli

28 Ocak Çarşamba: Kar yağışlı

29 Ocak Perşembe: Kar yağışlı

30 Ocak Cuma: Çok bulutlu

31 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı

Erciş:

27 Ocak Salı: Sisli

28 Ocak Çarşamba: Kar yağışlı

29 Ocak Perşembe: Kar yağışlı

30 Ocak Cuma: Çok bulutlu

31 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı

Gevaş:

27 Ocak Salı: Sisli

28 Ocak Çarşamba: Kar yağışlı

29 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu

30 Ocak Cuma: Çok bulutlu

31 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı

Gürpınar:

27 Ocak Salı: Sisli

28 Ocak Çarşamba: Kar yağışlı

29 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu

30 Ocak Cuma: Çok bulutlu

31 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı

Muradiye:

27 Ocak Salı: Sisli

28 Ocak Çarşamba: Kar yağışlı

29 Ocak Perşembe: Kar yağışlı

30 Ocak Cuma: Çok bulutlu

31 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı

Özalp:

27 Ocak Salı: Sisli

28 Ocak Çarşamba: Kar yağışlı

29 Ocak Perşembe: Kar yağışlı

30 Ocak Cuma: Çok bulutlu

31 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı

Saray:

27 Ocak Salı: Sisli

28 Ocak Çarşamba: Kar yağışlı

29 Ocak Perşembe: Kar yağışlı

30 Ocak Cuma: Çok bulutlu

31 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı