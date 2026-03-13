Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantı, Vali Yardımcısı Vekili Musa Göktaş başkanlığında il müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin korunması amacıyla her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı kapsamında yürütülecek çalışmalar toplantıda ele alındı. Komisyon üyeleri, av yasağı süresince yapılacak denetimler, kaçak avcılıkla mücadele ve kurumlar arası koordinasyon konularını değerlendirdi.

Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Vekili Musa Göktaş, inci kefalinin hem bölge ekosistemi hem de bölge ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, balığın korunmasının sürdürülebilir balıkçılık faaliyetleri açısından kritik olduğunu ifade etti. Göktaş, ayrıca av yasağının etkin bir şekilde uygulanmasının yanı sıra toplumun bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların da önemine dikkat çekti.

Toplantı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir'in "İnci Kefali Av Yasağı 2025 Yılı Faaliyetleri ve 2026 Yılı Planlamaları" konulu sunumu ile devam etti. Sunumda geçen yıl yapılan denetimler, elde edilen sonuçlar ve yeni dönemde planlanan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Toplantıya katılan kurum temsilcileri de inci kefalinin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalarla ilgili görüş ve önerilerini paylaşarak, av yasağı süresince denetimlerin artırılması ve kaçak avcılıkla mücadelede daha etkin yöntemlerin uygulanması gerektiğini vurguladı.

Toplantıda alınan kararların uygulanması ve sürecin etkin bir şekilde yürütülmesi için kurumların işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.