Hastaneye gelen vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak ve birimlere ulaşımını hızlandırmak amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, özel yelekli personel saha görevine çıktı. Üzerlerinde "Bana Sor" yazılı turuncu kıyafetlerle hastane içerisinde devriye atan ekipler, vatandaşlara rehberlik hizmeti sunuyor.

Ekiplerin öncelikli hedef kitlesini yaşlılar, okuma yazma bilmeyenler ve poliklinik yerlerini bulmakta güçlük çeken vatandaşlar oluşturuyor. Hastane koridorlarında görev yapan personel, yardıma ihtiyaç duyan hastaları karşılayarak ilgili birimlere kadar eşlik ediyor ve işlemlerini doğru noktada yapmalarını sağlıyor.

Uygulamayla hastane içerisindeki yoğunluğun azaltılması, vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha hızlı ve etkin şekilde yararlanması hedefleniyor. Birimlere ulaşımı kolaylaştıran bu sistemle birlikte, hasta memnuniyetinin artırılması ve hastane trafiğinin daha düzenli hale getirilmesi amaçlanıyor.