Van Ticaret ve Sanayi Odası, bayram öncesi alışverişine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada; “Ramazan Bayramı öncesi Van’ımızın kıymetli esnaf ve tüccarları, bayram coşkusunu halkımızla buluşturmak için tüm hazırlıklarını tamamlamış, kapılarını sonuna kadar açmıştır. Üyelerimiz, Van Shopping Fest ve Ramazan Bayramı kapsamında başlattıkları kampanyalarla vatandaşlarımıza % 70’e varan indirimlerle kaliteli ürünler sunmaktadır” denildi.

Bayramda en önemli mesajlarının ‘esnafı ve tüccarı desteklemek, Van’ı ayakta tutmak’ olduğuna işaret edilen açıklamada, “ Yerel esnaf ve tüccarımız; ailelerin tek geçim kaynağıdır, gGençlerimizin istihdam kapısıdır, şehrimizin ekonomisinin belkemiğidir, Van’ın kültürünü, sıcaklığını ve samimiyetini yaşatan en önemli unsurdur. Esnafımıza verdiğimiz her lira; çocuğunun okul masrafına, evinin kirası, çek ve senetlerinin ödemesine, tezgâhının devam etmesine, ekonomimizin canlı kalmasına doğrudan katkı sağlar” ifadelerine yer verildi.

SHOPPİGN FEST’TE BAZI ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

Her yıl düzenleen shoppign fest’in bu yıl bazı etkinliklerinin iptal edildiği kaydedilen açıklamada; “İran’daki savaş ve gerilim nedeniyle Shopping Fest bünyesindeki bazı etkinlikler iptal edilmek zorunda kalınsa da, üyelerimiz yılmadan kampanyalarını sürdürmüş, indirim stickerlarını iş yerlerine asmış ve “Bayramı Van’da, Van esnafıyla yaşayalım” çağrısını yükseltmiştir.

Değerli hemşehrilerimiz; bu bayramda vereceğiniz en anlamlı hediye, iyi günümüzde, kötü günümüzde yanımızda olan yerel esnafımızdan yapacağınız alışveriş olacaktır. % 70’e varan indirimlerle, samimi gülümsemelerle, “Hoş geldin” diyerek sizi bekleyen esnafımızın kapısını çalın. Alışveriş sepetinizi, mahallenizin bakkalından, esnafından, butiğinden doldurun. Çünkü: Tüccar, esnaf yaşarsa Van yaşar. Tüccar, esnaf nefes alırsa Van nefes alır. Tüccar, esnaf ayakta kalırsa gelecek nesillerimiz de ayakta kalır” ifadeleri kullanıldı.