Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2026 dönemine ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 oranında artarak 37 bin 785 oldu. İkinci el konut satışları ise Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,0 oranında artarak 86 bin 764 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 30,3, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 69,7 oldu.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,3 oranında artarak 25 bin 35 oldu. Diğer konut satışları ise Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 oranında azalarak 99 bin 514 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,1 diğer satışların payı yüzde 79,9 olarak gerçekleşti.

VAN’DAKİ KONUT SATIŞLARI

Açıklanan verilere göre Van’da konut satışları hem aylık hem de yıllık bazda artış gösterdi. 2026 yılının Şubat ayında kentte 951 konut satışı gerçekleşti. Bu sayı, Ocak ayında kaydedilen 831 konut satışına göre yaklaşık yüzde 14,4 oranında artış anlamına geliyor. Öte yandan 2025 yılının Şubat ayında 837 konutun satıldığı dikkate alındığında, konut satışlarının yıllık bazda da yaklaşık yüzde 13,6 oranında arttığı görüldü.

Van’da konut satışları Şubat 2026’da hem aylık hem de yıllık bazda arttı. Van’da geçen ay toplam 951 konut satışı gerçekleşti. Bunların 281’i ilk el, 670’i ise ikinci el konutlardan oluştu. Geçen yılın Şubat ayında satılan 837 konutun ise 280’i ilk el, 557’si ise ikinci el olarak kayıtlara geçmişti.

Van’da özellikle ipotekli satışlarda artış görüldü, buna göre 2026 Şubat ayında 174 ipotekli konut satılırken, geçen yılın aynı döneminde bu rakam 97’ydi.