Van’da el emeğiyle üretilen ürünlere olan ilgi her geçen gün artarken, bu alanda kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınların sayısı da çoğalıyor. Onlardan biri olan Gizem Karahaliloğlu, evinin bir odasını küçük bir atölyeye dönüştürerek önlükten toka ve anahtarlığa, amigurumi bebeklerden çeşitli aksesuar ürünlerine kadar pek çok çalışmayı kendi elleriyle hazırlıyor.

Ürünlerini internet üzerinden satışa sunan Karahaliloğlu, hem ev bütçesine katkı sağlıyor hem de kendi emeğiyle kurduğu işini adım adım geliştirmeye devam ediyor.

İnternet üzerinden satışa sunduğu bu ürünlerle hem ev ekonomisine katkı sağladığını hem de kendi emeğiyle küçük de olsa bir iş kurduğunu belirten Karahaliloğlu, “Van’da kendi evimde, imkanlarım dahilinde bir odamı küçük bir atölyeye dönüştürdüm. Burada tamamen el emeğiyle ürettiğim ürünleri hazırlıyorum.

Ürettiklerimi internet üzerinden satışa sunarak hem ev ekonomisine katkı sağlıyorum hem de kendi emeğimle küçük de olsa kendi işimi kurmuş oldum. Her bir üründe ayrı bir emek ve özen var; bu süreç hem bana güç veriyor hem de ürettiklerimin birilerinin hayatına dokunduğunu bilmek beni çok mutlu ediyor.” dedi.