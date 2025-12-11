Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan, 2025 yılı Ocak–Kasım dönemine ait güncel istatistiklere göre, Türkiye genelindeki katma değer vergisi faal mükellef sayısı 3 milyon 856 bin 779 oldu.

Ocak–Kasım dönemine ait verilerin yer aldığı raporda, Türkiye genelinde gelir vergisi faal mükellef sayısı 3 milyon 856 bin 779 olarak kaydedildi. İllere göre dağılımda İstanbul, 1 milyon 78 bin 173 mükellefle açık ara ilk sırada yer alırken, Bayburt ise bin 774 mükellefle en az faal mükellef bulunan il oldu.

Açıklanan katma değer vergisi faal mükellef sayısı verilerine göre Van’da toplam faal mükellef sayısı 24 bin 172 oldu. Van, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı KDV faal mükellef sayısının en yüksek olduğu il olarak kaydedildi.

2025 yılının Ocak ayında 22 bin 782 olan KDV faal mükellef sayısı, 2025 Kasım ayında 24 bin 172’ye yükseldi ve bu iki dönem arasında yaklaşık yüzde 6,1 artış gerçekleşti.